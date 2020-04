​Marc Wilmots'tan Fenerbahçe'ye olumlu yanıt

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Laurent Blanc'tan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilerde gözler Belçikalı hoca Marc Wilmots'a çevrilmişti. Deneyimli hoca Fenerbahçe'ye olumlu yanıt yolladı.

Belçika basınında çıkan haberlere göre; 51 yaşındaki hoca, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi oyuncuların da forma giydiği Antwerp'ten gelen teklifi Fenerbahçe için reddetti. Haberlerde ayrıca Wilmots'un sarı-lacivertlilerle olumlu mesaj gönderdiğini ve görüşmelerin sona yaklaştığı iddia edildi.

Türk teknik adam Kenan Koçak'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, birçok konuda açıklamalarda bulundu.Almanya Futbol Federasyonu'nun futbola başlama tarihi olarak Mayıs ayının ortalarını düşündüğünü ifade eden Kenan Koçak, "Almanya Futbol Federasyonu, koronavirüs ortaya çıkıp, ligleri erteledikten sonra maçların başlangıç tarihini Nisan ayının başı olarak vermişti. Fakat bu hastalığın ilerlemesinden dolayı tekrar ertelemek zorunda kadılar. Son olarak Mayıs ayının ortası olarak düşünüyorlar. Sonuçta bu kararı verecek son yer federasyon değil. Almanya devleti ve sağlık bakanlığı. Almanya sağlık bakanlığının vereceği kararlara uymak zorundayız. Mayıs'ın başında ya da ortasında olur mu olmaz mı, bunu önümüzdeki günlerde ortaya çıkan vaka sayıları belirleyecek. Biz de beklemedeyiz" ifadelerini kullandı."Belirsizlik var"Şu anda bir belirsizlik olduğunu ve Almanya devletinin yapacağı takipler sonunda liglerin devamıyla ilgili kararın alınacağını söyleyen Koçak, "Sayılar artıyor, duruyor, geri gidiyor. Şu an bir belirsizlik var. Fakat Alman devleti ve burada yaşayan insanlar son derece büyük bir disiplinle yaşama ayak uyduruyorlar. Bunun sonucunda nihai kararı devlet ve sağlık bakanlığı verecek. Onun için hastalık ne kadar yayıldı, ne kadar tehlike var onu takip ediyorlar. Onun sonucunda da bize kararlarını ileteceklerdir" diye konuştu."4'er kişilik gruplar halinde antrenman yapıyoruz"Geçtiğimiz hafta antrenmanlara gruplar halinde başladığını belirten 39 yaşındaki teknik adam, "Biz de geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren belirli tedbirler, önlemler altında toplandık. Ancak takım halinde toplanmadık. Takımı gruplara bölmek zorunda kaldık. Çünkü, sağlık bakanlığının aldığı tedbirler neticesinde federasyonun bize verdiği kurala göre sadece 4 kişi antrenman yapabiliyoruz. 4 kişi ve arada 2 metre mesafe oluyor. Onun için de takımı gruplara bölüp, sahaları, duşları, odaları ayırıp idmanlara başladık" şeklinde konuştu."Virüse yakalanan futbolcularımız durumu hemen atlattı"Futbol dünyasında koronavirüs vakasının ilk olarak kendi takımlarında görülmesiyle ilgili de konuşan Kenan Koçak, "Zor bir sene. Herkes için bir ilkti. Bütün insanlık için bir ilkti bu durum. Futbolcular hemen 14 günlük karantina altında girdi. Biz futbolcularımıza idman programı, medya, dijital her türlü katkıyı sağladık. Elimizden geldiği kadar 2 hafta destek olduk. Planlar, projeler verdik. Koronavirüse yakalanan futbolcularımız hemen bu durumu atlattılar çok şükür. Hemen sağlığına kavuştular. Şu anda takımda herhangi bir sorun, sıkıntımız yok" dedi."Futbol seyircisiz tat vermiyor"Futbolda en önemli parçalardan birinin taraftar olduğunun altını çizen Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı:"Futbol seyircisiz tat vermiyor. Onlar futbolun bir parçası. Onlarla güzel. Onlar olmadan olmaz. Ancak bu özel bir durum. Yaşanan ilkler var. En önemli soru burada, sağlık bakanlığının vereceği kararlar. Biz tabii ki futbol adamları olarak seyirciyi yanımızda isteriz. Fakat şu anda genel olarak birlik ve beraberliğimizi düşünmek zorundayız. Kararları sağlık bakanlığı alacak ve biz de futbol insanları olarak bu kararlara uymak zorundayız. İnsan sağlığı her şeyin önünde. Hiçbir kupa, hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk insan sağlığından önemli değildir. Bizler için insan hayatı ve yaşamı önce gelir. Futbol camiası da alınan kararlara uymak zorundadır."Fenerbahçe sorusuna cevap verdiTeknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmak isteyip istemediği sorulan Koçak, şu cevabı verdi;"Bizler profesyoneliz. Ne dersek yanlış olur. Şükürler olsun ki Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Durumumuz şu anda sağlamlaştı. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, hangi konsept, hangi vizyon uyar, hedefimizle bağdaşabilir, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan ve proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz."

2012-2016 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Marc Wilmots, son olarak İran Milli Takımında görev yapmıştı. Wilmots 4 Aralık 2019'dan bu yana da bir takım çalıştırmadı.