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Marek Hamsik idmanı yarıda bıraktı: Durumu yarın netleşecek

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, bugün gerçekleştirilen antrenmanda ikili mücadele sırasında bileğine aldığı darbe sonucu yerde kaldı. İdmana bu darbeden itibaren devam edemeyen 35 yaşındaki futbolcunun durumunun ise, yarın yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marek Hamsik Sivasspor maçında oynayabilecek mi? Hamsikin sakatlığı ciddi mi? İşte tüm detaylar
Marek Hamsik

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Marek Hamsik, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sol ayak bileğine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. 35 yaşındaki futbolcunun durumunun ise yarın yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bilgisi paylaşıldı.

Marek Hamsik Sivasspor maçında oynayabilecek mi?

Süper Lig'in 11. haftasında DG Sivasspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da, yaşanan bu talihsiz sakatlığın ardından bordo-mavili taraftarlar Hamsik'in Sivasspor maçına yetişip yetişmeyeceğini araştırmaya başladı. Edinilen bilgilere göre sakatlık sırasında tedavisi yapılan oyuncunun net durumu, yarın yapılacak ileri seviye kontrollerin ardından belli olacak.

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