Mario Balotelli Süper Lig'de en çok sevindiği maçı açıkladı

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Türkiye'deki futbolun dışardan görüldüğü kadar kolay olmadığını belirten yıldız isim, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş karşılaşmasının kendisi için 'unutulmaz' olduğunu söyledi.
3-0'dan 3-3'e gelen karşılaşma sonrasında takım arkadaşlarının yaşadığı sevinci 'inanılmaz' olarak adlandıran Balotelli, şu ana kadar Süper Lig'deki en unutulmaz anının Beşiktaş mücadelesi olduğunu belirtti.
- Hatırlanacağı üzere Mario Balotelli, Beşiktaş'a attığı golden sonra siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'a el işaretleriyle tepki göstermişti. Başarılı teknik adamın kendisi için söylediği sözlere sinirlenen İtalyan forvet, 3-3 biten maçın sonunda da rakip kulübeyle gerginlik yaşamıştı.