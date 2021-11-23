Spor Mario Balotelli Süper Ligde en çok sevindiği maçı açıkladı
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Mario Balotelli Süper Lig'de en çok sevindiği maçı açıkladı

Adana Demirspor'un yıldız forveti Mario Balotelli, açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki futbolun farklı ve zor olduğunu söyleyen Balotelli, şimdiye kadar oynadığı maçlarda en çok sevindiği karşılaşmayı da anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Balotelli Süper Ligde en çok sevindiği maçı açıkladı
Mario Balotelli

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki futbolun dışardan görüldüğü kadar kolay olmadığını belirten yıldız isim, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş karşılaşmasının kendisi için 'unutulmaz' olduğunu söyledi.

3-0'dan 3-3'e gelen karşılaşma sonrasında takım arkadaşlarının yaşadığı sevinci 'inanılmaz' olarak adlandıran Balotelli, şu ana kadar Süper Lig'deki en unutulmaz anının Beşiktaş mücadelesi olduğunu belirtti.

  • Hatırlanacağı üzere Mario Balotelli, Beşiktaş'a attığı golden sonra siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'a el işaretleriyle tepki göstermişti. Başarılı teknik adamın kendisi için söylediği sözlere sinirlenen İtalyan forvet, 3-3 biten maçın sonunda da rakip kulübeyle gerginlik yaşamıştı.

Sergen Yalçın:
OYNAT 00:49
Sergen Yalçın: "Balotelli o hareketi bana yaptı"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile 3-3 kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevinciyle ilgili de 'O hareketi bana yaptı, geçen sezon bize gelemediği için galiba, seviyesini belli etti' ifadelerini kullandı.


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