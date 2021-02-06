Marius Sumudica: Müslüman bir ülkede bu ayıp

Ligin 24. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maç, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Bareiro ve 90+7'de Mustafa Pektemek kaydetti. Konuk takımın golünü 25. dakikada Talbi attı.
- "Müslüman bir ülkede bu ayıp"
- Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanyaspor'da yardımcı antrenörün kendisine ayıp bir hareket yaptığını söyledi. Sumudica, "Golden sonra rakip takımın yardımcı antrenörü bir hareket yaptı. Göstermeyeyim burada. Müslüman bir ülkedeyiz çünkü. Müslüman bir ülkede bu hareket ayıp. Ben yapsam emin olun 6 ay ceza alırdım. Bakalım TFF ne yapacak" ifadelerini kullandı.