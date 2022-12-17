Spor Maurizio Sarri hayran kaldığı Türk futbolcuyu açıkladı Onu çok beğendim
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Maurizio Sarri hayran kaldığı Türk futbolcuyu açıkladı: Onu çok beğendim

Lazio Teknik Direktörü Sarri, takımında görmek istediği Türk futbolcunun Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maurizio Sarrinin beğendiği Galatasaraylı futbolcu kim?
Maurizio Sarri ile Okan Buruk

Maurizio Sarri, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçında hayran kaldığı sarı-kırmızılı futbolcuyu açıkladı.

İtalyan basınına verdiği demeçte, "Türk futbolculardan hangisini takımında görmek isterdin? sorusuna cevap veren 63 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim" dedi.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Lazio'ya 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçına ilk 11'de başlamış ve 86 dakika görev aldığı karşılaşmada takımın tek golünü kaydetmişti.

Barış Alper'in Lazio maçındaki gol sevinci.
Barış Alper'in Lazio maçındaki gol sevinci.

Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olmuştu

Galatasaray'ın 9 Temmuz 2021 tarihinde Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüple 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 1 gol 1 asist kaydeden Barış Alper'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Barış Alper Yılmaz'ın Lazio'ya attığı gol:

ÖZET | Galatasaray-Lazio: 1-2
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ÖZET | Galatasaray-Lazio: 1-2
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