SÜPER LİG

Max Kruse yeni takımının sinyalini verdi

Fenerbahçe ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde tek taraflı feshederek ülkesi Almanya’ya dönen Max Kruse, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart’ın tesislerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 7 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 7 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Max Kruse’nin gelecek sezon futbol hayatını nerede sürdüreceği şekillenmeye başladı.

Türkiye’den ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya’ya dönen tecrübeli futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart’ın tesislerinden bir paylaşım yaptı.

Kruse’nin kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden yaptığı paylaşım, gelecek sezon Stuttgart forması giyeceği şeklinde yorumlandı.

Kruse'ün Fenerbahçe kariyeri
Kruse'ün Fenerbahçe kariyeri

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.