Max Kruse yeni takımının sinyalini verdi

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Max Kruse’nin gelecek sezon futbol hayatını nerede sürdüreceği şekillenmeye başladı.
Türkiye’den ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya’ya dönen tecrübeli futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart’ın tesislerinden bir paylaşım yaptı.
Kruse’nin kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden yaptığı paylaşım, gelecek sezon Stuttgart forması giyeceği şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Stuttgart’ın tesislerinden paylaşım yaptı pic.twitter.com/XIkEhvzolA
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Stuttgart’ın tesislerinden paylaşım yaptı pic.twitter.com/XIkEhvzolA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 25, 2020
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