Mbaye Diagne transferinin gerçekleşmediğini açıkladı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük beklentilerle aldığı Mbaye Diagne, sarı kırmızılılardaki kariyeri hakkında konuştu. Habertürk'e geleceği hakkında röportaj veren Senegalli oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Çin, Brezilya, Kore ve Amerika’ya gidebilirdim. Galatasaray’a da dönebilirdim. Ancak Galatasaray’ın tam olarak ne istediğini de bilmiyordum. Çin'e transferim herkes için tamamdı ama bu koronavirüs çıktıktan sonra olmadı. Bonservisimi alacaklardı. Çin’de lig takvimi farklı olduğu için en iyisi zaten satılmamdı. Galatasaray’ın oyuncusuyum ve döneceğim. Çünkü gerçekten Galatasaray'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum."