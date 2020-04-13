SÜPER LİG

Mbaye Diagne transferinin gerçekleşmediğini açıkladı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sarı kırmızılılardaki geleceğine dair itiraflarda bulundu. Golcü isim, transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlandığını ancak salgın sebebiyle bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Mbaye Diagne, Club Brugge'da çıktığı 6 lig maçında 4 gol atma başarısı göstermişti.

Mbaye Diagne, Club Brugge'da çıktığı 6 lig maçında 4 gol atma başarısı göstermişti.

Fotoğraf: Christian Hartmann

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük beklentilerle aldığı Mbaye Diagne, sarı kırmızılılardaki kariyeri hakkında konuştu. Habertürk'e geleceği hakkında röportaj veren Senegalli oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Çin, Brezilya, Kore ve Amerika’ya gidebilirdim. Galatasaray’a da dönebilirdim. Ancak Galatasaray’ın tam olarak ne istediğini de bilmiyordum. Çin'e transferim herkes için tamamdı ama bu koronavirüs çıktıktan sonra olmadı. Bonservisimi alacaklardı. Çin’de lig takvimi farklı olduğu için en iyisi zaten satılmamdı. Galatasaray’ın oyuncusuyum ve döneceğim. Çünkü gerçekten Galatasaray'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum."

  • Diagne sezon başında Belçika ekiplerinden Club Brugge'a transfer olmuş ancak burada teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar sebebiyle kadro dışı kalmıştı. Senegalli futbolcu kiralık olarak gittiği Brugge'da çıktığı 6 maçta 4 gol attı.


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