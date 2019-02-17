SÜPER LİG

Medical Park'ta protesto: Yeter artık!

Trabzonsporlu taraftarlar aleyhlerinde yaşanan hakem hatalarına tepki olarak tribünde, "Yeter artık" pankartları açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu taraftarlar hakem hatalarına açtıkları pankartlarla dikkati çekti.

Trabzonsporlu taraftarlar hakem hatalarına açtıkları pankartlarla dikkati çekti.

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşma öncesinde TFF'yi protesto etti. Bordo-mavili taraftarlar tribünlerden "Yeter artık" yazılı pankartlarla hakem hatalarına tepki gösterdi.

Trabzonspor'un özellikle Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda aleyhlerinde yaşanan hakem hataları taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

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