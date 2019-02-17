Medical Park'ta protesto: Yeter artık!

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşma öncesinde TFF'yi protesto etti. Bordo-mavili taraftarlar tribünlerden "Yeter artık" yazılı pankartlarla hakem hatalarına tepki gösterdi.
Trabzonspor'un özellikle Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda aleyhlerinde yaşanan hakem hataları taraftarın büyük tepkisini çekmişti.
Trabzonsporlu taraftarlar hakem hatalarına farkındalık çekmek için #yeterartık pankartlarıyla tepki gösteriyor pic.twitter.com/ssLAuMnSFr
Trabzonsporlu taraftarlar hakem hatalarına farkındalık çekmek için #yeterartık pankartlarıyla tepki gösteriyor pic.twitter.com/ssLAuMnSFr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2019
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