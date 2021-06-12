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Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Haber Merkezi AA
Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile sözleşme yeniledi
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Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Belçika Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

18 maçta, 3 gol attı

Geçen sezon başında turuncu-lacivertli takıma transfer olan Chadli, geçen sezon 18 Süper Lig maçında 3 gol atarken, Türkiye Kupası'ndaki bir karşılaşmada ise bir kez fileleri havalandırdı. Chadli, turuncu-lacivertli formayla ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmaya çıktı.

  • "Şampiyona sonrasında görüşürüz"
  • Sözleşme yenilemesinin ardından kısa bir açıklamada bulunan Chadli, kulübüyle olan sözleşmeyi iki yıllığına daha uzatmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Umarım yeni sezonda kupalar almak için mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

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