3.LİG

Mehmet Aurelio Çorum Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu

Mehmet Aurelio Türkiye'ye döndü

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio, 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor'un başına geçti.

Haber Merkezi IHA
Mehmet Aurelio

Mehmet Aurelio

Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Çorum Belediyespor, Fahrettin Sayhan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Milli Takım, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio'yu getirdi.

Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı. TFF 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.

  • Son olarak İspanya 2.Lig ekibi Cornella'da proje direktörlüğü görevini yürüten Mehmet Aurelio, ülkemizde Göztepe takımını çalıştırmıştı.

Aurelio, Çorumlu yöneticilerle Ankara'da yemek yedi.
Aurelio, Çorumlu yöneticilerle Ankara'da yemek yedi.

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