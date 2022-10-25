Mehmet Büyükekşi: Kimsenin tarafı değiliz

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyelerine yönelik VAR sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek haricinde tüm kulüplerin başkanları katıldı. Toplantıda, son zamanlarda yaşanan hakem hatalarına ilişkin konular da ele alındı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bütün kulüp yöneticilerini, medya mensuplarını ve fikir önderlerini çözüm üretmeye davet etti.

"TFF olarak kimsenin tarafı değiliz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi toplantıda yaptığı konuşmada, Süper Lig’in, dünyanın en değerli liglerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Elimizde etkin kullanıldığında son derece verimli bir VAR teknolojisi var. Dünyanın en tutkulu taraftarları Türkiye’de. Üstelik bu spora gönül vermiş çok değerli markalar, uluslararası kuruluşlar, Türk futboluna yatırım yapıyorlar. Şimdi size Türkçemizin en güzel kelimelerinden biri hakkında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Davalarımızı hakimlere teslim ediyoruz. Sağlığımızı hekimlere, maçlarımızı hakemlere. Bu 3 kelime de hikmet sözcüğünden türetilir. Hüküm kökünden gelir ve üçünün de ortak bir özelliği vardır. Davalarda da, hastalıklarda da, maçlarda da, hakimin, hekimin ve hakemin önüne gelen konu, daha önce birebir aynısı yaşanmamış, kendine has özellikleri olan, nevi şahsına münhasır bir olaydır. Bu üç meslek grubunun da erbabına, biz, tekrarı olmayan, birebir benzeri yaşanmamış bir konuda karar verme yetkisi veriyoruz. Bu mevkideki insanların tecrübe sahibi, bilge insanlar olması önemlidir çünkü doğru teşhisler, doğru kararlar, yaşanmışlıkla ve muhakeme gücüyle gelir. Biraz evvel yukarıda saydığım, futbolumuza ait güzel şeylerin yanında, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek istiyorsak en az 2 şeye daha ihtiyacımız olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz; Bu saydığım avantajlara eşlik edecek düzeyde yüksek performanslı, deneyimli, bilge bir hakem havuzuna. TFF’nin bir ’taraf’ olmadığının bilinmesine ve tüm paydaşlarımızın sakin, kontrollü ve çözüm odaklı hareket etmelerine" ifadelerini kullandı.

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"Tüm paydaşlarımızı çözüm üretmeye davet ediyorum"

Geçtiğimiz 11 haftalık süreçte bazı hakem performanslarının çok eleştirildiğini kaydeden TFF Başkanı, "Bu eleştirilerin bazılarını, hakemlerimizin formsuz performanslarına bağlı olarak haklı bulduğumu da itiraf edeyim. Fakat şunun unutulmamasını rica ediyorum; bazı hataları düzeltelim derken yeni hatalar yapma lüksümüz yok. Böylesine bir rekabetin yaşandığı bu kritik haftalarda kolay olmasa da, tüm kulüp yöneticilerimizi, medya mensuplarımızı ve fikir önderlerimizi, her şart altında sakin olmaya, ortak problemlerin üstesinden gelebilmek için karşımızda değil yanımızda olmaya, bizimle birlikte çözüm üretmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bazı eleştirileri sert ve haksız bulduğumu da söylemeliyim"

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Medyada Merkez Hakem Kurulu’na, hakemlere ve federasyona yönelik bazı eleştirileri sert ve haksız bulduğunu da vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Sizi temin ederim TFF asla taraf değildir. Yanlışları ve eksikleri aynı sizler gibi gören, kendini var gücüyle ve bütün imkanlarıyla kalıcı çözümler üretmeye adamış bir kurumdur. Bir bütün olarak hareket etmeliyiz. Birlikte hareket etmemiz halinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Siz de inanın" sözleriyle konuşmasını bitirdi.