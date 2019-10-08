Mehmet Demirkol'dan dikkati çeken yorum: Fatih Terim mesleki depresyonda
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Mehmet Demirkol'dan dikkati çeken yorum: Fatih Terim mesleki depresyonda

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'le ilgili yaptığı değerlendirmede, "Her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Fatih Terim, Gençleribrliği maçındaki sinirli görüntüsü dikkati çekmişti.

Fatih Terim, Gençleribrliği maçındaki sinirli görüntüsü dikkati çekmişti.

Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamaları değerlendiren Mehmet Demirkol, dikkati çeken tespitlerde bulundu. Demirkol, Terim'in mesleki depresyon belirtisi gösterdiğini ifade etti.


beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol
beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol

Mehmet Demirkol'un tecrübeli teknik adamla ilgili açıklamaları şöyle;

"Kendinden bile şikayet ediyor"

  • "Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. 'Ben de hata yapabilirim' diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti. Her şeyden, herkesten şikayet etmek. Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor. Gelen oyuncudan isteğini alamıyor. Falcao'yu kim istemez ama bana sorsan stoper diyor. Geçen sene bu zamanlar Ocak diyordu, yine Ocak diyor. Daha açık olmak lazım."

"Mevlüt Erdinç'i istiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar"

  • "Hocanın ceza almasına neden olan konuşması kesinlikle, yüzde 99 eminim ki Mevlüt Erdinç ile ilgiliydi. İstiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar, al bonservisini gel dediler. Fenerbahçe teklif yaptı ve aldı. Galatasaray ile Başakşehir arasında geçen seneki gerginlikten de kaynaklandı bu."

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