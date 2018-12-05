Mehmet Demirkol'dan Kulüpler Birliği başkanı önerisi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Kulüpler Birliği başkanlığı için Fikret Orman'ın yerine sürpriz bir aday önerdi.

beIN Sports'ta konuşan deneyimli yorumcu, birliğin yayınladığı metni eleştirerek şunları kaydetti:

Kulüpler Birliği'ninki gibi ciddi metinler oy birliğiyle yapılır. Galatasaray'a da yollarsın. Onlar da itirazlarını sıralar. Kulüp yöneticileri Kulüpler Birliği'ne başkan olmasın. Markus Merk'i getir oraya mesela. Sertifikası varsa gelsin. Ya da CEO birini getir. Benim adayım Nuri Şahin. Bundan sonra Kulüpler Birliği Başkanı Nuri Şahin olsun.