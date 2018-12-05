Mehmet Demirkol'dan Kulüpler Birliği başkanı önerisi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Kulüpler Birliği başkanlığı için Fikret Orman'ın yerine sürpriz bir aday önerdi.
beIN Sports'ta konuşan deneyimli yorumcu, birliğin yayınladığı metni eleştirerek şunları kaydetti: Kulüpler Birliği'ninki gibi ciddi metinler oy birliğiyle yapılır. Galatasaray'a da yollarsın. Onlar da itirazlarını sıralar. Kulüp yöneticileri Kulüpler Birliği'ne başkan olmasın. Markus Merk'i getir oraya mesela. Sertifikası varsa gelsin. Ya da CEO birini getir. Benim adayım Nuri Şahin. Bundan sonra Kulüpler Birliği Başkanı Nuri Şahin olsun. Galatasaray: Geri çekin ya da düzeltin
Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı ve tartışmalara neden olan bildiri hakkında resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı’nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır. Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır. Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz. Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir. Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."Galatasaray Kulübü, yayınlanan bildiri düzeltilene kadar Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldı. pic.twitter.com/iouD5AS7w4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Aralık 2018
Yorum