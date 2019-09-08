Mehmet Ekici ocakta yolcu

Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine takım bulması söylenen Mehmet Ekici, bu kısa süre içinde hedefine ulaşamadı ve takımda kaldı. 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile Samandıra’da idmanlara çıkmaya devam edeceği bildirildi.

TRT Spor'un haberine göre Ekici’nin kiralık ya da bonservisi ile başka bir takıma gönderilebilmesi için devre arasına kadar oynamaya hazır halde tutulması hedefleniyor.

Mehmet Ekici'ye Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da şans tanınması bekleniyor.