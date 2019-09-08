Mehmet Ekici ocakta yolcu
SÜPER LİG

Mehmet Ekici ocakta yolcu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile devre arasında yolların ayrılacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Mehmet Ekici, bu sezon sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamadı.

Mehmet Ekici, bu sezon sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamadı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine takım bulması söylenen Mehmet Ekici, bu kısa süre içinde hedefine ulaşamadı ve takımda kaldı. 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile Samandıra’da idmanlara çıkmaya devam edeceği bildirildi.

TRT Spor'un haberine göre Ekici’nin kiralık ya da bonservisi ile başka bir takıma gönderilebilmesi için devre arasına kadar oynamaya hazır halde tutulması hedefleniyor.

Mehmet Ekici'ye Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da şans tanınması bekleniyor.

  • Geçen sezon 21 lig maçında sarı lacivertli formayla 3 gol atan tecrübeli futbolcu, bu sezon resmi maçlarda şans bulamadı.

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