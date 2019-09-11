Mehmet Ekici ve Linnes kadro dışı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 28 kişilik kadro listelerini açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik ekibin planlarında yer almayan Mehmet Ekici kadroya dahil edilmedi. Devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk yarısında Türkiye liginde oynanacak olan resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.

Linnes yabancı kontenjanına takıldı

Galatasaray'da ise Norveçli futbolcu Martin Linnes, yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışında kaldı.

27 yaşındaki sağ bekin transfer dönemi kapanmamış olan Katar veya Suudi Arabistan liglerinden bir takıma kiralanmak için çalışmalar sürüyor.