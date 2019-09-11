Mehmet Ekici ve Linnes kadro dışı
SÜPER LİG

Mehmet Ekici ve Linnes kadro dışı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Mehmet Ekici’yi Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan Süper Lig oyuncu kadrosuna dahil etmedi. Galatasaray’da ise Martin Linnes listede yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ekici ve Linnes

Mehmet Ekici ve Linnes

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 28 kişilik kadro listelerini açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik ekibin planlarında yer almayan Mehmet Ekici kadroya dahil edilmedi. Devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk yarısında Türkiye liginde oynanacak olan resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.

Linnes yabancı kontenjanına takıldı

Galatasaray'da ise Norveçli futbolcu Martin Linnes, yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışında kaldı.

27 yaşındaki sağ bekin transfer dönemi kapanmamış olan Katar veya Suudi Arabistan liglerinden bir takıma kiralanmak için çalışmalar sürüyor.

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