Mehmet Topal'ın formasını giymek istediği takım belli oldu

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda teklif aldı.

Mehmet Topal için Süper Lig ekiplerinin yanı sıra, Arap ülkelerinden takımların ve Avrupa'nın büyük liglerinde yer alan takımların da devrede olduğunu öğrenildi. Burada Mehmet Topal'ın tercihi ise futbol yaşantısına Avrupa'da devam etmek. Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcunun menajerlerinin İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig'den takımlarla temas halinde oldukları ve Topal'ın tercihinin de bu iki ligden birisi olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermeden hiçbir kulüple görüşme yapmayan ve sarı-lacivertli formayı giydiği süre boyunca aldığı birçok teklifi reddeden 33 yaşındaki futbolcu, gelen çok sayıda teklif karşısında karar vermekte zorlanıyor. Mehmet Topal'ın kafasında net olan durum ise yoluna Avrupa'da devam etmek. Yapılan çok sayıda görüşmenin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan tecrübeli gazeteci Mehmet Ayan, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'da forma giyebileceğini iddia etti.