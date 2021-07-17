Menajeri açıkladı: İşte Alassane Ndao için en istekli kulüp Fatih Karagümrük'te geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Ndao ile ilgili menajeri Doğan Ercan'dan açıklama geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmediklerinde belirten Ercan, transferde en istekli kulübün Sevilla olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2021, 11:37 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2021, 11:42 Diğer