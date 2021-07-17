Spor Menajeri açıkladı İşte Alassane Ndao için en istekli kulüp
TRANSFER

Menajeri açıkladı: İşte Alassane Ndao için en istekli kulüp

Fatih Karagümrük'te geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Ndao ile ilgili menajeri Doğan Ercan'dan açıklama geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmediklerinde belirten Ercan, transferde en istekli kulübün Sevilla olduğunu söyledi.

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Menajeri açıkladı: İşte Alassane Ndao için en istekli kulüp
Geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 11 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de Karagümrük forması giyen Alassane Ndao'nun Galatasaray ile anlaştığı öne sürülürken, menajeri Doğan Ercan'dan bu iddialara yalanlama geldi.

Radyospor'a konuşan Ercan'ın 24 yaşındaki Senegalli futbolcunun transferin ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Hepsi boş, öyle bir şey yok"

  • ''Galatasaray ile ne görüştük, ne telefonlaştık, ne kulübe bir teklif geldi. Hepsi boş, öyle bir şey yok. Ndao’nun bir değeri var ve kulübünde de iyi bir oyuncu. Altın yumurtlayan tavuğunu başkasına verir misin?''

"En istekli kulüp Sevilla"

  • ''Ndao için Karagümrük 5 milyon euro istiyor. Dinamo Moksova, Spartak Moskova ve CSKA’dan aradılar. Al-Jazira da var. Monchi, Süleyman Hurma’yı aradı. Sevilla da Ndao’yu istiyor. Zaten en istekli kulüp o. Olursa olur. Birçok kulüp Avrupa Şampiyonası’nı bekledi. Yavaş yavaş hareketlilik oluyor transferde."

"Fatih Terim tanımıyormuş!"

  • ''Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Fatih Terim’in öyle bir oyuncudan da haberi yok, gündeminde de yok, tanımıyormuş. Gerek yok tanımasına da. Avrupa’dan iyi bir teklif gelirse inşallah değerlendiririz."

Geçen sezon iki maçta da Galatasaray'a gol atmıştı.
Geçen sezon iki maçta da Galatasaray'a gol atmıştı.

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