Merak uyandıran paylaşım: Mesut Özil sonrası Londra'dan biri daha geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i İstanbul'a getiren uçağın rotasını binlerce taraftar internet üzerinden takip etmişti. Bu gündem sıcaklığını korurken Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Bordo-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Londra'dan kalkan bir uçağın İstanbul üzerinden Hatay'a geldiği gösterildi.
Hatayspor'un bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.
✈️ 🧐#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/2rQjbciEe6
✈️ 🧐#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/2rQjbciEe6— Hatayspor (@Hatayspor_FK) January 19, 2021