Spor Merak uyandıran paylaşım Mesut Özil sonrası Londradan biri daha geliyor
TRANSFER

Merak uyandıran paylaşım: Mesut Özil sonrası Londra'dan biri daha geliyor

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, dikkati çeken bir transfer paylaşımında bulundu. Akdeniz ekibinin Londra'dan kalkan bir uçağın görüntüsüne yer vermesi, taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i İstanbul'a getiren uçağın rotasını binlerce taraftar internet üzerinden takip etmişti. Bu gündem sıcaklığını korurken Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Bordo-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Londra'dan kalkan bir uçağın İstanbul üzerinden Hatay'a geldiği gösterildi.

Hatayspor'un bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.

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Tvnet 4x4 Futbol programı yorumcularından Erdal Hoş, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


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