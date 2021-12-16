Spor Merih Demiral "Juventusta şampiyonluk yaşadığım dönemle aynı şartlar bulunuyor"
FUTBOL FUTBOL

Merih Demiral: "Juventus'ta şampiyonluk yaşadığım dönemle aynı şartlar bulunuyor"

Milli futbolcu Merih Demiral İtalyan spor gazetesi Corriere Dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Demiral zirve mücadelesi veren takımı için Juventus'ta yaşadığı şampiyonlukla aynı şartlar bulunduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral: Juventusta şampiyonluk yaşadığım dönemle aynı şartlar bulunuyor
Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla 18 maça çıktı 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi

Juventus'a 2019'un yazında Sasuolo'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Merih Demiral bu sezon başı Atalanta'ya kiralandı. Milli futbolcu, İtalyan spor gazetesi Corriere Dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

İşte o röportajdan satır başları:

"Atalanta gibi oynarsak her şey mümkün"

Zirve mücadelesi veren takımı Atalanta'nın şampiyonluk olasılığını söyleyen Merih "Teknik direktörümüzün istediği gibi oyuncular birbirine uyumlu harika bir takımız. Juventus'ta şampiyonluk yaşadığım dönemle aynı şartlar bulunuyor. Özel şeyler yapıp yapmadığımız konusunda bir şey söyleyemem ancak Atalanta gibi oynarsak her şey mümkün" ifadelerine yer verdi.

"Zingonia'daki kadar yoğun antrenman yapmamıştım"

  • "Bir mekanizmaya girmeli ve mantalitenizi değiştirmelisiniz. Her zaman ileri bakmalı ve geri doğru koşmaya hazırlanmalısınız. Ama hepsinden önemlisi Gasperini'nin yoğun antrenmanlarına alışın. Zingonia'daki kadar yoğun antrenman yapmamıştım"

"İmza atmadan önce Gasperini ile konuştum"

  • "Yurt dışından teklifler aldım. Ancak Atalanta'da Gasperini ile çalışmayı kabul ettim. İmza atmadan önce Gasperini ile konuştum. Benim için büyük bir fırsat olabileceğini anladım"

"Tanıdığım en özel insanlardan biri"

Süper yıldız Ronaldo ile arasındaki iletişime dikkat çeken Merih "Cristiano Ronaldo ve ben çok yakınız. Bana her zaman yardımcı oldu ve WhatsApp'ta sık sık görüşüyoruz. O, tanıdığım en özel insanlardan biri" şeklinde anlattı.
Bankalara uyarı

Bankalara uyarı

BDDK amacı dışında kullanılan krediler için talimat verdi.
Bir garip defin hikâyesi

Bir garip
defin hikâyesi

​Gasilhanede şoke oldular: Kendi soyadlarını verip gömdüler.
Asgari ücret 4 bin 250 TL

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği rakamı duyurdu.

Merkez Bankası kritik kararını açıkladı.

Gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.