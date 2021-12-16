Merih Demiral: "Juventus'ta şampiyonluk yaşadığım dönemle aynı şartlar bulunuyor"

Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla 18 maça çıktı 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi

Juventus'a 2019'un yazında Sasuolo'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Merih Demiral bu sezon başı Atalanta'ya kiralandı. Milli futbolcu, İtalyan spor gazetesi Corriere Dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

İşte o röportajdan satır başları:

"Atalanta gibi oynarsak her şey mümkün"

Zirve mücadelesi veren takımı Atalanta'nın şampiyonluk olasılığını söyleyen Merih "Teknik direktörümüzün istediği gibi oyuncular birbirine uyumlu harika bir takımız. Juventus'ta şampiyonluk yaşadığım dönemle aynı şartlar bulunuyor. Özel şeyler yapıp yapmadığımız konusunda bir şey söyleyemem ancak Atalanta gibi oynarsak her şey mümkün" ifadelerine yer verdi.

"Zingonia'daki kadar yoğun antrenman yapmamıştım"

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"Bir mekanizmaya girmeli ve mantalitenizi değiştirmelisiniz. Her zaman ileri bakmalı ve geri doğru koşmaya hazırlanmalısınız. Ama hepsinden önemlisi Gasperini'nin yoğun antrenmanlarına alışın. Zingonia'daki kadar yoğun antrenman yapmamıştım"

"İmza atmadan önce Gasperini ile konuştum"

"Yurt dışından teklifler aldım. Ancak Atalanta'da Gasperini ile çalışmayı kabul ettim. İmza atmadan önce Gasperini ile konuştum. Benim için büyük bir fırsat olabileceğini anladım"

"Tanıdığım en özel insanlardan biri"

Süper yıldız Ronaldo ile arasındaki iletişime dikkat çeken Merih "Cristiano Ronaldo ve ben çok yakınız. Bana her zaman yardımcı oldu ve WhatsApp'ta sık sık görüşüyoruz. O, tanıdığım en özel insanlardan biri" şeklinde anlattı.



