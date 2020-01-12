Merih Demiral, Roma ağlarını sarstı

İtalya Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus deplasmanda Roma'nın konuğu oluyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11 başladığı maçın 3. dakikasında filelerini havalandırırken 15. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Merih Demiral'ın attığı gol

⚽️ Roma vs Juventus | Demiral (GOAL!!!) 3' pic.twitter.com/vpqa0xXiMg — D9INE (@D9INE_GOALS) January 12, 2020

Cengiz Ünder yedek

35 puanla ligde 5. sırada bulunan Roma'da milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder, Juventus maçına yedek kulübesinde başladı.

Merih Demiral korkuttu

Karşılaşmaya müthiş başlayan milli oyuncumuz Merih Demiral, 3. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen topa dokunarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden yaklaşık 10 dakika sonra bir hava topu mücadelesinde sakatlanan Demiral oyuna devam edemedi. Milli futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.