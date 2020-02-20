Messi kararını açıkladı: Kulüp isterse kalırım

Barcelona ile sözleşmesi normal şartlarda 2021 haziran ayında sona eren ancak talep etmesi halinde bu haziranda da bedelsiz serbest kalacak olan 32 yaşındaki Messi, İspanya'nın El Mundo Deportivo gazetesine konuştu.

"Ayrılmayı hiç düşünmedim"

"Sözleşmedeki serbest kalma maddesi gerçekte benim kararlarımı etkilemiyor" diyen Messi, "Birçok seferinde Barcelona'dan ayrılma olasılığım oldu. Bu zamana kadar, sözleşmemin tek taraftı olarak feshetme bedelini ödeyeceğini belirten çok fazla kulüp benimle ilgilendi ama buradan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim, şimdi de düşünmüyorum. Eğer kulüp isterse, devam etmekte sorun yok" dedi.

Katalan takımında yeni teknik direktör Quique Setien ile birlikte oyun sisteminin de değiştiğini ve kazanmak için bir çok alanda kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyleyen Messi, Barcelona'da futbolcu, kulüp, taraftar olmak üzere herkesin mutlu olmasını istediğini ve bunun için kazanmayı hedefleyen bir proje gerektiğini savundu.

Abidal'in sözleri beni rahatsız etti

Eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle ilgili olarak "Birçok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu" şeklinde bir açıklama yapan Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile yaşadığı polemiklere de cevap veren Messi, şu ifadeleri kullandı;