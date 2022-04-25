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Mesut Özil: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalan kaptan Mesut Özil'in yakın çevresine dert yandığı iddia edildi. Özil'in, "Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum" dediği kaydedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil: Hayal kırıklığı yaşıyorum
Mesut Özil'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Henüz affedilmeyen yıldız oyuncunun, yönetimden karar beklediği biliniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Mesut Özil, bu konu hakkında yakın çevresine dert yandı. Üzgün olduğunu belirten Özil'in, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

  • Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada, 9 gol ve 2 asistle oynadı.

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