Mesut Özil: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Henüz affedilmeyen yıldız oyuncunun, yönetimden karar beklediği biliniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Mesut Özil, bu konu hakkında yakın çevresine dert yandı. Üzgün olduğunu belirten Özil'in, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada, 9 gol ve 2 asistle oynadı.

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