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Mesut Özil tuttuğu takımı açıkladı ve mesaj gönderdi

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, sosyal medyadan başlattığı 'soru-cevap' aktivitesinde kendisine gelen Fenerbahçe mesajlarına çarpıcı mesajlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil

Mesut Özil

Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Mesut Özil, sosyal medyadan kendisine gelen sorulara cevap verdi. Özil, "İstanbul'da en çok sevdiğin semt neresi?" sorusuna 'Kadıköy' cevabını verirken küçüklüğünden bu yana Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıkladı.

İşte Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar;

  • -"Arsenal’e katılma kararımdan asla pişmanlık duymadım. Pandemi arasına kadar gelen dönemde Şubat-Mart 2020 dönemi öncesine kadar çok keyifliydi. Birçok kez eğlendik. Ama pandemi arasından sonra maalesef değişti"
  • -"Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke’ye bir sempatim olacak. Tüm kalbimle onlara en iyisini diliyorum. Ama benim için şu anda bir opsiyon değil."
  • -Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Her Türk Almanya'da bir Türk takımını destekliyordu. Benimki Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü.


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