Mesut Özil'in gol vuruşunu bir Türk yıldız daha yapmıştı

Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 yenildiği maçta Mesut Özil'in attığı gol sosyal medyada çok konuşuldu.

Topu yere çarptırarak kaleci Günay Güvenç'i mağlup eden Türk asıllı Alman futbolcunun vuruş tekniği büyük beğeni topladı.

Mesut Özil'in golünü değerlendiren eski milli yıldız Nihat Kahveci, "Mesut'un yere çarptırarak yaptığı vuruş inanılmaz bir vuruş. Saha ıslakken yapılır yoksa dizin kopar" ifadelerini kullandı.

Kahveci, bir takipçisinden gelen "Abi tamam sen de iyi topçuydun da şu vuruşu daha önce yapmış gibi anlatıyorsun" şeklindeki yorumuna da cevap verdi.

"Evet o vuruşu ben de yaptım kardeşim" diyen Nihat Kahveci, Villarreal forması giydiği dönemde attığı benzer golün videosunu paylaştı.

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İşte Nihat Kahveci'nin o golü: