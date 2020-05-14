Milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlığını atlattı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki milli futbolcunun iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi.

Merih Demiral da Instagram hesabından antremandaki bir fotoğrafını paylaşarak, "Başladık" yorumunu yaptı.

Serie A'da Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

Merih Demiral sezon başında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuş ve siyah beyazlı forma ile müthiş bir başlangıç yapmıştı. Demiral, Roma mücadelesinde yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı.