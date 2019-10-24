MİLLİ TAKIM

Milli Takım 4 basamak yükseldi

A Milli Takımımız FIFA ekim ayı dünyası sıralamasında 4 basamak yükselerek ,32. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Belçika yer alırken, onu Fransa ve Brezilya takip etti.

Haber Merkezi IHA
Şenol Güneş yönetimindeki milliler, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider konuma bulunuyor.

Şenol Güneş yönetimindeki milliler, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider konuma bulunuyor.

FIFA ekim ayı dünyası sıralaması açıklandı. FIFA’nın internet sitesinde açıklanan sıralamaya göre listenin zirvesi değişmedi. İlk sırada yer alan Belçika’yı Fransa ve Brezilya takip etti.

A Milli Futbol Takımımız ise 1490 puanla 4 basamak yükseldi ve 32. sıraya çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, ekim ayında sahasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup ederken, Fransa ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Türkiye'nin Kasım ayında karşılaşacağı İzlanda 1 basamak çıkarak 1460 puanla 40. sırada yer alırken, diğer rakibi Andorra da 3 basamak yükseliş gösterdi ve 1080 puanla 136. sıraya tırmandı.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

  • 1 - Belçika: 1755
  • 2 - Fransa:1726
  • 3 - Brezilya: 1715
  • 4 - İngiltere: 1651
  • 5 - Uruguay 1642
  • 6 - Portekiz: 1632
  • 7 - Hırvatistan: 1631
  • 8 - İspanya: 1625
  • 9 - Arjantin: 1617
  • 10 - Kolombiya: 1615

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