Milli Takım 4 basamak yükseldi

FIFA ekim ayı dünyası sıralaması açıklandı. FIFA’nın internet sitesinde açıklanan sıralamaya göre listenin zirvesi değişmedi. İlk sırada yer alan Belçika’yı Fransa ve Brezilya takip etti.
A Milli Futbol Takımımız ise 1490 puanla 4 basamak yükseldi ve 32. sıraya çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, ekim ayında sahasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup ederken, Fransa ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Türkiye'nin Kasım ayında karşılaşacağı İzlanda 1 basamak çıkarak 1460 puanla 40. sırada yer alırken, diğer rakibi Andorra da 3 basamak yükseliş gösterdi ve 1080 puanla 136. sıraya tırmandı.
Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:
- 1 - Belçika: 1755
- 2 - Fransa:1726
- 3 - Brezilya: 1715
- 4 - İngiltere: 1651
- 5 - Uruguay 1642
- 6 - Portekiz: 1632
- 7 - Hırvatistan: 1631
- 8 - İspanya: 1625
- 9 - Arjantin: 1617
- 10 - Kolombiya: 1615
NEW #FIFARANKING
🇧🇪🔝 Belgium stay No1
🇽🇰💪 Kosovo reach best ever Ranking
🇳🇮🇸🇸 Nicaragua, South Sudan make big leapshttps://t.co/4WYcHU8sFz
NEW #FIFARANKING
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