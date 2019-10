Milli Takım 4 basamak yükseldi

FIFA ekim ayı dünyası sıralaması açıklandı. FIFA’nın internet sitesinde açıklanan sıralamaya göre listenin zirvesi değişmedi. İlk sırada yer alan Belçika’yı Fransa ve Brezilya takip etti.

A Milli Futbol Takımımız ise 1490 puanla 4 basamak yükseldi ve 32. sıraya çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, ekim ayında sahasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup ederken, Fransa ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Türkiye'nin Kasım ayında karşılaşacağı İzlanda 1 basamak çıkarak 1460 puanla 40. sırada yer alırken, diğer rakibi Andorra da 3 basamak yükseliş gösterdi ve 1080 puanla 136. sıraya tırmandı.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

1 - Belçika: 1755

2 - Fransa:1726

3 - Brezilya: 1715

4 - İngiltere: 1651

5 - Uruguay 1642

6 - Portekiz: 1632

7 - Hırvatistan: 1631

8 - İspanya: 1625

9 - Arjantin: 1617

10 - Kolombiya: 1615