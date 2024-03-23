Milli Takım'da sakatlık: Aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı"