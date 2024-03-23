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Spor

Milli Takım'da sakatlık: Aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın dün oynanan Macaristan maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen genç futbolcu Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı.

17:20 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:20 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmaz

A Milli Takım'da Macaristan maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. Genç oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.


22 yaşındaki futbolcu, 26 Mart Salı günü oynanacak Avusturya karşısında forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı"





#Türkiye
#A Milli Takım
#Rıdvan Yılmaz
1 saat önce
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