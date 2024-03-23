Milli Takım'da sakatlık: Aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Macaristan maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. Genç oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.
22 yaşındaki futbolcu, 26 Mart Salı günü oynanacak Avusturya karşısında forma giyemeyecek.
"Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı"