SERİE A

Milli yıldız ayın futbolcusu seçildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde aralık ayının en değerli futbolcusu (MVP) seçildi.

Haber Merkezi AA
Hakan'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Hakan'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Milan'ın 10 numarasının, gösterdiği performansla aralık ayının en değerli oyuncusu seçildiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun teknik verimlilik, topa sahip olma, etkili pas, atletik kondisyonu ve arkadaşlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Milli futbolcunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
Milli futbolcunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

"Ligin başrol oyuncularından biri"


Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Serie A İcra Kurulu Başkanı Luigi De Siervo, "Hakan Çalhanoğlu, bizim ligimizin kesinlikle önemli başrol oyuncularından biri. Sezonun ilk yarısında da belirleyici bir oyuncu olduğunu teyit etti. Onun teknik özellikleri, üst düzey oyun becerisi ve sadece aralık ayında yaptığı 5 asistin gösterdiği gibi takım arkadaşlarına yardımcı olması, Milan için gerçek bir katma değerdir" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki milli futbolcu, ödülünü yarınki Milan-Juventus karşılaşması öncesinde alacak.

  • Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle temmuz ayında oynanan lig maçlarında gösterdiği performansla benzer bir ödül almıştı.

Milan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı
Milan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı

Milano'daki San Siro Stadı’nda lider Milan ile ligin iddialı ekiplerinden Lazio karşılaştı.Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi takım oldu ve Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol pasında topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturan Ante Rebic ile 10. dakikada 1-0 öne geçti.17. dakikada Milan'ın kazandığı penaltı atışını gole çeviren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıları 2 farkla üstün duruma getirdi: 2-0.Konuk Lazio'nun 28. dakikada Ciro Immobile'nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermezken kaleciden dönen topu Luis Alberto tamamladı ve fark 1'e indi: 2-1.İlk yarı ev sahibi Milan'ın üstünlüğüyle geçildi.İkinci yarının 59. dakikasında Lazio, Immobile ile skora dengeyi getiren golü buldu: 2-2.Karşılamanın son anlarında, 90 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Theo Hernandez kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Milan’ı bir kez daha öne geçirdi: 3-2.Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika oynadığı 1 gol, 2 gol pasıyla yıldızlaştığı gecede Milan, Lazio'yu 3-2 yendi.Milan-Lazio maç özeti;Kırmızı-siyahlılar, puanını 34'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk Lazio ise bu sezonki 5. mağlubiyetini Milan karşısında alırken 21 puanla 8. sırada kaldı.Fiorentina, Juventus'un yenilmezliğine son verdi (ÖZET)

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