Mirallas'tan Fenerbahçe itirafı: Teklif yapıldı ama transfer gerçekleşmedi

Belçikalı oyuncu Mirallas yaptığı açıklamada, geçen yıl kendi adına futbol anlamında zorlu bir süreç geçirdiğini anlattı.

Bu yıl ise Gaziantep FK'ye transferinin kariyeri açısından önemli bir an olduğunu belirten Mirallas, şöyle konuştu:

"Geçen sene benim adıma çok zordu, çünkü oynayamıyordum. Geçen sene hocamla sorunlarım vardı, hocayla sorun olunca da bazı şeyler elbette ki kolay olmuyor. Bu tarz durumlarda hocanın güvenine ihtiyacınız oluyor. Eğer hoca güvenmiyorsa oynamak çok zor oluyor. Gaziantep FK transferi de beni bu yüzden etkiledi. Burada beni hoca çok istedi, gelmemin en önemli nedeni de buydu. Yani buraya gelmekteki önemli şeylerden birisi oynama isteğimdi. Buraya gelmeden önce Sumudica ile görüştüm, çok istediğini ve bana güvendiğini dile getirdi. Benim buraya gelme isteğimi artıran en önemli şey de buydu."

"Buraya tatile gelmedim"

Türkiye'de güzel işler yapabileceğine inandığını dile getiren Mirallas, şöyle devam etti:

"Buraya tatile gelmedim. En az 4-5 yıl daha oynamak istiyorum. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Her maçta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağım. Takım olarak istediğimiz şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Şu an çok iyiyim. Türkiye'ye gelmek kolay değil. Burada, bu seviyede oynamak kolay değil. Mücadeleye hazırım. Belki 1-2 maça daha ihtiyacım vardır ama genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum."

"Türkiye için bir tane bile olumsuz bir şey duymadım"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Türkiye'ye gelmeden önce araştırmalar yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelmeden önce bazı arkadaşlarımla görüştüm, 'Türkiye nasıl?' diye sordum. Hepsi çok güzel şeyler söyledi. Bir tane bile olumsuz bir şey duymadım. Geldiğimde de haklı olduklarını gördüm. Türkiye ligi, çok zorlu bir lig. Çünkü tüm takımlar büyük isimleri transfer edebiliyor, büyük oyuncular getirebiliyor. Başka ülkelerde 3-4 takım olur, gerisi ortalamadır. Ama buradaki tüm takımlar hemen hemen birbirine denk. Dolayısıyla lig zorlu ve çekişmeli oluyor."

Fenerbahçe iddiaları

Mirallas, isminin daha önceki senelerde Fenerbahçe ile anılmasının hatırlatılması üzerine, "3-4 sene önce Fenerbahçe ile iletişim kurduk. Teklif sunuldu ama transferler her zaman gerçekleşecek diye bir şey yok, olmamıştı. Futbolda zaman zaman böyle şeyler olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Taraftara mesaj

Türkiye'ye gelmeyi önceden bu yana kariyer planlamasına dahil ettiğini, Türkiye'de olmasının tesadüf olmadığını aktaran Mirallas, şunları kaydetti:

"Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Türkiye daha iyi bir durumda. Olaya futbol açısından bakacak olursak biz taraftarı taraftar da bizi özledi. Bir an önce bu hastalık bitsin ve taraftarla buluşalım istiyoruz. Bence Türk halkı futbolu çok iyi biliyor. Onlara iyi bir futbol vermek bizim hedeflerimiz arasında. Ben her zaman üst seviyede oynadım. Şu an öncelikle her maç daha iyi oynamak istiyorum. Her oyuncu arkasında taraftar hissetmek ister. Türkiye'de de çok iyi bir taraftar grubu var. O yüzden Türkiye'ye gelmek her zaman planlarım arasında vardı. Gaziantep'ten de teklif gelince kabul edip geldim."

Gaziantep FK'nın transferi dünyada ses getirdi: Böylesi daha önce görülmedi Sosyal medya platformları ve dijital haber siteleri üzerinden yapılan araştırmalarda, 47 milyon 652 bin 517 kişi, Kevin Mirallas’ın transferi hakkında etkileşimde bulundu. Gaziantep Futbol Kulübü tarafından hazırlanan Gaziantep’in simgelerinden baklava temasının kullanıldığı transfer açıklamasının ardından milyonlarca futbolsever, videoyla alakalı "Böylesi daha önce görülmedi, bu inanılmaz” şeklinde yorumlarda bulundu. Yıldız futbolcu Kevin Mirallas transferi, başta Avrupa olmak üzere dünya basınında da geniş yer buldu. Dünya futbol kamuoyunun yakından takip ettiği transferle birlikte Gaziantep de dünyanın gündemine gelmiş oldu. Dünyaca ünlü haber siteleri de transferi manşetten yayınlarken, BBC haber platformu “Gaziantep, Kevin Mirallas transferini elinde baklavayla duyurdu” diyerek okuyucularına taşıdı.🧿 KEVIN MIRALLAS! #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/X2yxCNUBBX— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 5, 2020 Kulübün sosyal medya hesapları rekor kırdıGaziantep Futbol Kulübünün resmi sosyal medya hesapları Kevin Mirallas transferinin ardından rekor etkileşim sayısına ulaştı. Transferin duyurulduğu tarih olan 5 Ekim ile 6 Ekim arasında yaklaşık 6 milyon kişiye erişildi. Taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıran bu transferin ardından, Gaziantep’in de özellikle Avrupa çapında bir kez daha manşetlere taşınması tüm Gazianteplileri sevindiren bir başka gelişme oldu.5 Ekim tarihinde sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri olan Kevin Mirallas’ın transferiyle birlikte binlerce kişi “Artık Gaziantep Futbol Kulübü maçlarını takip edeceğiz” yorumlarını yaptı. İşte önde gelen spor sitelerinde yapılan o yorumlar:BBC: "Gaziantep FK, Mirallas transferini elinde baklava tutarak duyurdu."Football Joe: "Kevin Mirallas Gaziantep FK’da. Bu baklavanın ilk kez bir transfer duyurusunda kullanılması olabilir mi?"Football Tweet: "Gaziantep FK, Kevin Mirallas’ın transferini bir tepsi baklava tutarken açıkladı. Muhteşem bir şey."The Offside Rule: "İşte güne başlarken görmeyi hiç beklemediğimiz bir şey. Türk kulübü Gaziantep Everton’ın eski yıldızı Kevin Mirallas’ı duyurdu. Hem de elinde baklava ile."Sphera Sports: "Mirallas Gaziantep’te. Transfer baklavayla duyuruldu."T-Vine: "Mirallas’ın doğum günü baklavayla kutlandı! Gaziantep takımı, transfer duyurusunda geleneksel bir Türk karşılaşması tercih etti. Dünyaca ünlü futbolcu, dünyaca ünlü Gaziantep baklavasıyla duyuruldu."Nieuwsblad: "Mirallas’ın transferine baklavalı kutlama. Muhteşem düşünce."Oddschanger: "Bunu tek başına mı yiyeceksin Kevin? Mirallas Türkiye ekibi Gaziantep’e imza attıktan sonra baklava tutuyor."🔴⚫️ 27 NUMARANIN SAHİBİ GELDİ! #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/wUJuzBx4kn— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 5, 2020 "Şehrimiz adına gururluyuz"Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kevin Mirallas transferinin dünyada ses getirmesinden dolayı haklı bir gurur yaşadıklarını dile getirdi. Mirallas’ı kadroya katabilmek adına uzun süredir titiz bir çalışma yaptıklarını söyleyen Büyükekşi, “Kevin Mirallas kariyeri boyunca gösterdiği performansla adını Avrupa’ya kanıtlamış bir futbolcudur. Kariyerinde sayısız başarılara sahip. Bizlerde şehrimizi her zaman başarılarıyla adından söz ettirebilmek adına yoğun çaba gösteriyoruz. Kendisinin transferi için yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte oldukça titiz bir çalışma içerisine girdik ve sonunda takımımıza kazandırmayı başardık. Transferin ardından Avrupa ve dünyada ses getirmeyi elbette bekliyorduk ancak biz şehrimizin simgelerinden olan baklavamızı da bir kez daha duyurmayı başardık. Kevin Mirallas transferi sadece kulübümüz için değil şehrimiz için de büyük bir etki oluşturdu. Dünyanın hemen hemen her noktasında yapılan yorumları gördükçe bir Gaziantepli olarak haklı bir gurur yaşıyoruz. Umut ediyorum ki Mirallas, bundan sonra sahada göstereceği performansla adından söz ettirmeye devam edecek. Gerçekten çok düzgün bir karakter ve inanılmaz bir futbolcuyu aramıza kattık. Takımımızdaki tüm futbolcularımızla birlikte bu sezon çok başarılı bir Gaziantep Futbol Kulübü izleteceğimize inanıyorum” dedi.“Gaziantep futbol ile de dünya gündemine gelecek”Gaziantep’in gastronomisi, sanayisi ve binlerce yıllık tarihi ile dünya çapında haklı bir üne sahip olduğuna vurgu yapan başkan Büyükekşi, Gaziantep’in futbol ile de dünyada konuşulmasını hedeflediklerini ifade etti. Büyükekşi, “Bir sanayi kenti olan Gaziantep, dünyanın 180’e yakın ülkesine ihracat yapıyor. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5. şehriyiz. Aynı zamanda bir gastronomi şehriyiz. Dünyanın lezzet başkentiyiz. Hedefimiz Gaziantep denilince sanayi, gastronomi ve tarihi güzelliklerin yanında futbolun da akla gelmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.“Gaziantep’i ve Gaziantep’in değerlerini dünyaya taşıyacağız”Gaziantep’in dünya çapında daha fazla tanınmasının kentteki ekonomik kalkınmayı ve özellikle de turizmin gelişmesini hızlandıracağını söyleyen Büyükekşi, “Futbol, ülkeler ve şehirler için en etkili tanıtım araçlarının başında yer almaktadır. Binlerce yıllık tarihimiz, sanayimiz ve gastronomimizle dünyanın ilgisini çeken şehrimizin futbol ile de dikkatleri üzerine toplaması Gaziantep’in tanıtımı ve dolayısıyla da ekonomisinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak şehrimizin tüm dünyada daha fazla tanınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Oynayacağımız güzel ve sonuç getiren futbol ile Gaziantep'i ve değerlerimizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Taraftarımız bize güvensin, desteğini arttırsın. Taraftarımızın da desteği ile herkesin gurur duyacağı bir takım olacağız" diye konuştu.