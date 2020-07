MLS'te Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan ve farklı formattaki turnuvayla yeniden start alan MLS'de, Montreal Impact ile New England Revolution karşı karşıya geldi. Fransa Milli Takımı ve Arsenal ile çok sayıda zafere imza atan 42 yaşındaki Henry, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine maçın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek tepki gösterdi.

ABD'de futbolcuların maç öncesi protestolarına MLS'ten destek MLS'ten yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına vurgu yapılarak, "Oyuncular veya çalışanlar lig maçlarından önce milli marş çalınırken ayakta durarak, diz çökerek veya başka bir şekilde barışçıl gösteri hakkını kullanırsa onları destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara spor camiasından da destek gelmişti. FIFA, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılığa tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.MLS reiterates a longstanding position supporting players’ right to peacefully protest during National Anthems. pic.twitter.com/lPFZhmLeAl— Major League Soccer (@MLS) June 9, 2020

Minnesota Savcılığı, soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, polis memurunun 7 dakika 46 saniye George Floyd'un boynuna diziyle baskı uyguladığını kaydetmişti.

Protestosu sırasında "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazılı siyah tişört giyen Henry, daha önce ırkçılık karşıtı "Stand Up Speak Up" ve "Show Racism The Red Card" kampanyalarına destek vermişti.