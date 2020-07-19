LİGUE 1

Monaco'da Henry Onyekuru bilmecesi: Ülkesine gitti takıma dönmedi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, teknik direktör Robert Moreno ile yollarını ayıracağını duyurdu. Bu gelişmelerin konuşulduğu Monaco'da Henry Onyekuru ile ilgili de belirsizlik sürüyor. Galatasaray ile son maçları oynamasına izin verilmeyen Nijeryalı yıldız kulübüne geri çağrılmıştı. Başarılı futbolcu, önceki günlerde kulübünden izin alarak ülkesine gitti ve kendisinden haber alınamıyor.

Haber Merkezi AA
Henry Onyekuru'nun Fatih Terim'le vedalaşması önceki günlerin en çok konuşulan görüntüsüydü.

Henry Onyekuru'nun Fatih Terim'le vedalaşması önceki günlerin en çok konuşulan görüntüsüydü.

Fransa'nın Monaco takımında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu yeni sezon hazırlıkları için kulübe çağıran Fransız kulübü, teknik direktörü Robert Moreno ile yollarını ayırdı.

Bununla birlikte önceki günlerde yönetimden izin isteyerek Nijerya'ya giden Onyekuru'dan haber alınamıyor. Nijeryalı futbolcunun yeni sezonda Monaco'da forma giymek istemediği ve takımdaki belirsizliğin son bulmasını istediği belirtildi.

  • Galatasaray'ın kadrosunda görmek istediği futbolcunun kiralık olarak ayrılığına sıcak bakılmazken bonservisiyle birlikte satışı planlanıyor. Onyekuru için 10M€ bedel biçiliyor.

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