Monaco'da Henry Onyekuru bilmecesi: Ülkesine gitti takıma dönmedi

Fransa'nın Monaco takımında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu yeni sezon hazırlıkları için kulübe çağıran Fransız kulübü, teknik direktörü Robert Moreno ile yollarını ayırdı.

Bununla birlikte önceki günlerde yönetimden izin isteyerek Nijerya'ya giden Onyekuru'dan haber alınamıyor. Nijeryalı futbolcunun yeni sezonda Monaco'da forma giymek istemediği ve takımdaki belirsizliğin son bulmasını istediği belirtildi.