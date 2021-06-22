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Mostafa Mohamed Galatasaray için milli takıma gitmeyecek

Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Maçın oynanacağı tarihlerde Mısır Milli Takımı ile olimpiyatlarda mücadele etmesi beklenen Mostafa Mohamed, konuyla ilgili radikal bir karar aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed Galatasaray için milli takıma gitmeyecek
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 lig maçında 8 gol attı.

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile olimpiyatlara katılmayacak.

Mısır basını, yıldız oyuncunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında forma giyebilmek için olimpiyat kadrosunda yer almayacağını aktardı.

PSV ile 20-21 Temmuz tarihinde Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı oynayacak olan Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olarak Mostafa Mohamed görülüyordu.

Mısırlı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor.

  • Mohamed, devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da 16 Süper Lig maçına çıkmış ve 8 gol atmıştı.

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