Mostafa Mohamed Galatasaray için milli takıma gitmeyecek

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile olimpiyatlara katılmayacak.
Mısır basını, yıldız oyuncunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında forma giyebilmek için olimpiyat kadrosunda yer almayacağını aktardı.
PSV ile 20-21 Temmuz tarihinde Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı oynayacak olan Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olarak Mostafa Mohamed görülüyordu.
Mısırlı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor.
- Mohamed, devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da 16 Süper Lig maçına çıkmış ve 8 gol atmıştı.