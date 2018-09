Mourinho'dan Pogba'ya 'geç geldin' fırçası

Pogba'nın ikinci kaptanlığının elinden alınmasının ardından Fransız oyuncu, hocası Jose Mourinho ile ciddi bir gerginlik yaşamaya başlamıştı. Bunun en büyük kanıtı ise 2 gün önceki idmanda kameralara verilen görüntülerdi.

O görüntülerde Pogba, takım arkadaşları ve hocalarıyla el sıkışırken Mourinho'nun söylediği sözle şaşkına dönmüş ve ilginç anlar yaşanmıştı. Ada basını konuyla ilgili olarak yaptığı haberde Pogba'nın idman sahasına diğer arkadaşlarından geç gelmesi sebebiyle Portekizli teknik adamdan fırça yediğini belirtti.

Mourinho'dan Pogba'ya: O sadece bir oyuncu

Öte yandan Mourinho, kendisine sorulan bu görüntülerle ilgili olarak Ada basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı şunları söyledi;

Pogba ile hoca oyuncu ilişkisi içerisinde konuştuk. Ne konuştuğumu söylemeyeceğim. Kameralarınız oradaydı. İşini bilen biri varsa ne dediğimi anlayabilirdi. Pogba'nın kaptanlık meselesi yaptığım analizler sonucunda varmış olduğum bir karar. Ben Pogba'nın sadece bir oyuncu olduğuna kanaat getirdim.