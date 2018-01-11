Muhammed Ali gibi olmak istiyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 54. Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Buluşması’nda ‘Yükselen Değer Beşiktaş’ oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Orman, transferle ilgili sorulan bir soru üzerine ise, “Transferle uğraşıyoruz. Hatta sezon sonu yapacağımız transferlerle uğraşıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Ben seyahatlere gidiyorum. ‘Başkan transfere gidiyor’ diyorlar. Doğrudur. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Zaten çok iyi oyuncularımız var. Bakacağız. İşimize gelirse yapacağız, işimize gelmezse yapmayacağız” cevabını verdi. Quaresma’ya teklif gelip gelmediğine de açıklık getiren Beşiktaş Başkanı, “Bize gelen bir teklif yok. Basında okuyoruz. Beşiktaş’ın oyuncularına teklif gelmesinden doğal bir şey yok. Teklif aldığımızda seviniyorum. Demek ki iyi işler yapıyoruz. Bizim oyuncularımızın takip ediliyor olması, dünyada talep görüyor olması sevindirici. Ricardo Quaresma gibi 35 yaşındaki bir oyuncuya teklif geliyorsa bu Beşiktaş’ın başarısıdır” değerlendirmesini yaptı.

MÜSLÜMAN COĞRAFYAYA ULAŞMALIYIZ

Orman, geçmişteki ‘Müslüman takım’ vurgusunu hatırlatarak, “Müslüman takım dedik başka yerlere çektiler. Biz bir Muhammed Ali oluşturmak istedik. Müslümanların sempati duyduğu bir takım olmak istiyoruz. Muhammed Ali varken boks izliyorduk. Muhammed Ali bıraktı ve boksa ilgi bir anda bitti. Hristiyan ülkelerinde birini Beşiktaşlı yapmak kolay değil. Çünkü oturmuş bir taraftarlık kültürleri var. Bunu değiştiremezsiniz ancak İslam ülkelerindeki insanlar buna açık. Biz Ortadoğu’daki Müslüman nüfusa ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR KAMPANYAYA BAŞLIYORUZ

Orman, 15 Ocak’ta çok büyük bir kampanyaya başlayacaklarını dile getirerek, “Sponsorluklarda çok başarılı olsak da dünya ölçeğinde hala gerideyiz. Bundan dolayı doğuya yönelmemiz lazım. O bölgeye ziyaretlerimiz ilerleyen zamanda sık sık olacak. 'Come to Beşiktaş' kampanyasını da geçecek bir projeye başlıyoruz. Çok ses getirecek. Bu proje için uzun bir süredir hazırlanıyoruz" diye konuştu. Cenk Tosun’un Premier Lig ekibi Everton’a transferi ile ilgili konuşan Fikret Orman, “Cenk Tosun’u 23 milyon’a sattık diye bir sürü tebrik geldi. 75-80 milyon Pound’a stoper satılıyor. Mbappe diye bir oyuncu 180 milyon Euro’ya satıldı. Konya, Kayseri ya da Beşiktaş alsaydı ve Mbappe aynı performansı sergileseydi acaba kaç paraya satılırdı? Belçika, Portekiz 100 milyonluk oyuncu satıyor, biz 20 milyona satınca olay oluyor" ifadelerini kullandı.

Passolig getirilmese biz yapacaktık

Passolig’in çok iyi bir uygulama olduğuna vurgu yapan Orman, “Getirilmeseydi biz kendimiz yapacaktık. Taraftarla en büyük sorunu olan kulüp Beşiktaş’tı. Beşiktaş 8 senede 2 sene maçlarını kapalı oynamış bir takım. Biz yeni bir stat yaptık, teknolojiyi kullandık ve tavizsiz olarak gidiyoruz. Hiç olay çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Kulüpleri profesyonel kadrolar yönetmeli

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bir çığır açmak istiyorum. Benden sonra başkan olacak kişiler profesyonel çalışmalı. Dünyanın önemli kulüplerinde bu iş böyle yönetiliyor" dedi.

Fikret Orman, TSYD seminerinde Türk futbolundaki finansal sorunlarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine "Patronların, egolarını tatmin etmek için faaliyet gösterecekleri yerin kendi şirketleri olması lazım. Bizim gibi halka açık kurumlarda kısıtlamalar getirilmeli. Ben başkanlığı bırakmadan önce tüzük değişikliği yapmak istiyorum. Bence kulüplerin başına bir CEO gelmesi lazım ve maaş alması lazım. Benden sonra bir çığır açmak istiyorum. Benden sonra başkan olacak kişiler profesyonel çalışmalı. Ama dünyanın önemli kulüplerinde bu iş böyle. Borçları devletin ödemesi bence adil olan şeyler değil. Konuşulmasını dahi doğru bulmuyorum. Futbolun marka değerini yukarı çıkarabilirsek herkes bundan rahatça istifade edebilir" dedi. Belediyelerin kulüplere yardımcı olduğunu ancak kendilerinin kendi kaynakları ile yollarına devam ettiğini ifade eden Orman, amatör şubelerdeki maliyetlere dikkat çekerek, böyle gitmesi halinde bazı şubeleri kapatmak zorunda kalacaklarını da söyledi.

Sezon başında Alman sağ bek Andreas Beck'i Stuttgart'a satan ve o bölgede yoluna Gökhan Gönül'le devam eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş, alternatif oyuncu istedi. Gökhan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı dönemlerde Adriano, Necip, Medel gibi oyuncuları zorunlu olarak o bölgede kullanan deneyimli teknik adam, asıl mevkisi sağ bek olan bir oyuncu istiyor. Bu konuda transfer komitesine bir rapor veren başarılı çalıştırıcının, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ı istediği öğrenildi. Sezon sonunda serbest kalacak olan genç oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Cenk Tosun'u İngiliz ekibi Everton'a rekor bir transfer ücretiyle satan Beşiktaş, milli golcünün yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüyor. İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş ve Başkan Fikret Orman golcü konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Deneyimli teknik adamın, Cenk Tosun'un yerinin doldurulması konusunda ısrarcı olduğu öğrenilirken, Başkan Fikret Orman da yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Cenk'in yokluğunda birinci golcü olarak Negredo'yu kullanacak olan Şenol Güneş, “Benim önceliğim Negredo. Ancak bu sürecin sakatlığı, kart cezası olabilir. Kulübeye iyi bir golcü istiyorum” ifadelerini kullandı. İspanyol golcünün, 4.5 milyon Euro civarında olan yıllık ücretini de hesaba katan siyah-beyazlı yönetim, yeni golcünün maaşını 1.5 milyon Euro civarında tutmayı düşünüyor. Hem maliyeti hem de yaşı itibariyle siyah-beyazlıların sıcak baktığı Larin'e, Şenol Güneş'ten de onay çıktı. İki kulübün ve Amerika Futbol Federasyonu'nun görüşmelerini sürdürdüğü ve uygun bir bonservis ücretiyle Larin transferinin bitirilmek istendiği öğrenildi.

Pepe ve Tosiç'e yoğun tedavi

Beşiktaş Kulübü, Antalya'da gerçekleştirilen devre arası kampında sakatlık geçiren futbolcuları Pepe ve Dusko Tosic'in durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Pepe'nin sol kalça adalesinde, Tosic'in de sağ baldır adalesinde zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Sağlık ekibi tarafından tedavileri yapılan oyuncuların, tedbir amacıyla takımdan ayrı salon ve havuzda çalışmalarına devam edeceği belirtildi. İki futbolcunun da hafta başında takımla antrenmanlara çıkmasının planlandığı ifade edildi.