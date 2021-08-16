Spor Muhammed Alinin torunu Nico Ali Walsh ilk maçını nakavtla kazandı
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Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh ilk maçını nakavtla kazandı

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, profesyonel kariyerindeki ilk maçını teknik nakavtla kazandı.

Haber Merkezi AA
Muhammed Alinin torunu Nico Ali Walsh ilk maçını nakavtla kazandı
Nico Ali Walsh (sağ)

ABD'nin Oklahoma City kentinde ringe çıkan 21 yaşındaki Nico Ali Walsh, ilk rauntta rakibi Jordan Weeks'i teknik nakavtla yenerek kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Muhammed Ali'nin kızı Rasheda Ali Walsh ile Robert Walsh'ın oğlu olan genç boksör, maçta dedesinin hediye ettiği şortu giydi.

"Onu çok özlüyorum"

Galibiyeti 2016 yılında hayatını kaybeden dedesine armağan ettiğini belirten Walsh, "Onu çok fazla düşünüyorum, çok özlüyorum. Bu duygusal bir yolculuk. Weeks ve ben, biraz tarih yazdık. Bu, tamamen beklentilerimi karşıladı." ifadelerini kullandı.

"Tüm zamanların en iyi boksörüydü"

Dedesi Muhammed Ali'yle ilgili düşüncelerini paylaşan Walsh, "Üzerimde çok büyük bir baskı var gibi görünüyor ama o benim sadece dedem. O tüm zamanların en iyi boksörü, belki de en büyük insan." diye konuştu.

  • Kendi yolunda ilerleyeceğinin sinyallerini de veren genç sporcu, bundan sonra dedesinin şortlarıyla ringe çıkmayacağını kaydetti.

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