Mustafa Cengiz: Ceza alacağımıza inanmıyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mart ayı divan toplantısında konuştu.

Eski yönetimle bir sorunlarının bulunmadığını ifade eden Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

UEFA'ya 2 saat 45 dakika sunum yaptık. Nefes almadan, tuvalete bile gitmeden. UEFA'dan herhangi bir ceza alacağımıza ihtimal vermiyorum. Allah kimseyi disiplin komitesinin önüne düşürmesin. UEFA umuyorum bize 3-4 yıl süre tanıyacak. Görüşmeler olumlu geçti.

Biz istersek başarırız Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Dergisi’nin Mart sayısında, sarı-kırmızılı camiaya seslendi. Yönetim olarak göreve başladıkları günden bu yana neye mal olursa olsun, günlük düşünmeden Galatasaray için en doğru adımı atmanın gayreti içinde olduklarını belirten Cengiz, “Malumun ilana ne hacet ama; var olan sorunların yeni olmadığı hem G.Saray camiası hem de spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Yönetim olarak, sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ama reel olarak asıl hedefimiz denizi değiştiremeyeceğimiz için gemiyi güçlendirmektir. Aldous Huxley’in dediği gibi; 'İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır; o da kendisidir.' Bu bilinçle, G.Saray’ın dalganın nereden geleceği belli olmadığı bu denizde güçlü bir gemi olmaktan başka çaresi yoktur” ifadelerini kullandı. BÜYÜK GEMİLERİN YERİ OKYANUSLARDIRGalatasaray'ın, Türk sporunun en büyük kulübü, dünya futbolunun en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirten Mustafa Cengiz, güvenli limana ulaşacak rotaya sahip olduklarını dile getirdi. Galatasaraylılar'a kan, gözyaşı, başarısızlık vaadleri olmadığını ifade eden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “Büyük gemilerin yeri büyük okyanuslardır. Bu noktada taraftarla birlikte ele ele vererek bilinçli bir kalkınma hareketini başlattığımız gerçeği ortadayken, tutarsız algı oyunları ve pusu kültüründen ilham alanların da karşımızda yer aldığını görüyoruz. Bizim onlara karşı elimizde olanlar gerçeklerdir, çünkü gerçek en büyük silahtır” dedi. Galatasaray için her geçen günün değerli olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz “Günlük değil, reformist bir şekilde geleceğimizi, günü kurtarma adına tahvil etmeden, taraftarımız ile birlikte zirve yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Kadim bir geleneğin, vefalı bir duruşun ve feraset sahibi bir anlayışın sahipleri biz Galatasaraylılar, içinde bulunduğumuz güzel günleri de inkar etmeden, daha güzel günlerin geleceğe ertelenmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü bizler Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız” sözleriyle yazısını tamamladı.Divan bugün toplanıyorGalatasaray'ın mart ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantı saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle düzenlenen mali, idari, sportif rapor üyelere sunulacak. Raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemesi de üyelerle paylaşılacak. Toplantıda, 11 Nisan'daki divan seçiminde kullanılacak oy pusulalarındaki renkler de belirlenecek.Aslan ilk çalışmasını yaptıGalatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Antrenmanın salonda yapılan çalışmayla başladığı bildirildi. Daha sonra sahaya inen sarı-kırmızılı futbolcuların dinamik ısınmanın ardından 8'e 4 dar alan oyun oynadığı kaydedildi. İdmanın ana bölümde sınırlı alanda altıya altı çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.Kadıköy için yoğun talepGalatasaray’da Cumartesi günü oynanacak olan tarihi Fenerbahçe derbisini protokolden ve tribünden izleyebilmek için kulübe ve yöneticilere gelen yoğun talep olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilere protokolde ayrılan 15 kişilik bölüm için şimdiden 200’e yakın başvuru olduğu belirtildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticileri, taleplere direkt olumsuz cevap verdikleri için büyük sıkıntı yaşadıkları öğrenildi. Öte yandan, Ülker Stadı'nda 2 bin 250 sarı-kırmızılı taratar yer alacak.



