Mustafa Cengiz'den TFF'ye tepki: Fenerbahçe için yapılan limit artışı usulsüzdür

"Galatasaray, hocamızın da dediği gibi; 8'i de 18'i de, 10 puan farkı da dinlemez gelir. Büyük takım olmanın gereği budur. En büyük rakibimiz kendimiziz, Galatasaray. En büyük şanslı olarak da Galatasaray'ı görüyorum. İlla şampiyon olacağız demiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Kurallara uyarak yapacağız."