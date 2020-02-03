Mustafa Cengiz'den TFF'ye tepki: Fenerbahçe için yapılan limit artışı usulsüzdür

beIN Sports'un canlı yayın konuğu olan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Güntekin Onay'ın sorularına çarpıcı yanıtlar verdi. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"A Takım'ı Kemerburgaz'a taşıyacağız"
- "Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık 3 kardeş gibi. Biri diğerinden ayırt edilemez. Biz Florya'yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık. Florya şu anda aldığımız değerinin, ekspertiz değilim ama sanıyorum 5-6 katı. Florya için 120 milyon TL + 37 milyon TL bedel ödedik. Burada Emlak Konut'a da teşekkür ederim. 'Devlet desteğiyle yaptınız' deniyor. Devletin desteği bize bağış değil, legal sınırlar ölçüsünde. 2 yıl içinde A Takım'ı Kemerburgaz'a taşımayı hedefliyoruz. Florya'dan stada gidiş polis eskortu eşliğinde yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Futbolcuların konsantresi düşüyor. Buradan müjdeyi veriyorum. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin fiziki olarak tahliyesine başlandı. Projesi de hazır. Bu vesileyle Galatasaray camiasına sesleniyorum. Buradaki yatırım 150 milyon TL. Bizde büyük inşaat şirketleri var. Oralardan rica ediyorum. Lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olsunlar."
"Riva'dan elde ettiğimiz gelirle Florya'yı karşılayacağız"
- "Riva'da talep patlaması yaşandı. bin 500'e yakın villa var. Müthiş bir talep var. İlk 1 haftada 190 milyonu aşkın talep geldi. Bu, şuna yaradı, Riva'dan elde ettiğimiz gelirle Florya'yı karşılayacağız."
"Borcumuz yok"
- "Şu anda hiçbir borcumuz yok. 2 yılda sadece yayın geliri ve Şampiyonlar Ligi katılımıyla bunu çözebilmek mümkün değil. Sürekli olarak başarıya gereksinim duyan dinamik bir süreç içindeyiz. Sürekli bir dikkat, koşuşturma durumundayız. 4 ay UEFA, 4 ay CAS sürecimiz oldu. Herhalde bir kitap yazsak olur. Tarihte ilk defa bir kulüple ikinci kez anlaşma yaptılar. Son görüşmemizde 3,5 saat tuvalete bile gitmediler, oturup bizi dinlediler."
"İlk kez CAS bir Türk takımını haklı buldu"
- "147 milyon euro zararımız vardı ama biz bu uçağın burnunu 4 ayda kaldırdık. Burada taraftarımızın çok büyük desteği var, mali disiplini sağladık. UEFA, 147 milyon euro zarar etmemize rağmen Galatasaray ile 4 yıllık yeniden bir anlaşma yaptı, bu tarihte ilk kez olan bir durumdu. Çatallaşma stratejisi izledik. Hem esas hem usul. İlk kez CAS bir Türk takımını haklı buldu. Avrupa kupalarının yolu açıldı. Ben dahil tüm yönetim kurulu, deplasmanlara giderken masrafları cebinden ödüyor. Bu, bizi mutlu ediyor."
"Lafla şeffaflık olmaz, kimin ne limiti var TFF açıklasın"
- "İlk kez, çıplak gelirde artıya geçtik. Bu çok önemli, Galatasaray tarihinde yok. İlk kez mali genel kurulu ek bütçe istemeden bitirdik. 15 Aralık 2019'a kadar mali durumumuzu TFF'ye verdik. 31 Aralık'ta TFF, 'Herkesin limiti bu' dedi. Yarış başladı. Ama bir kulüp (Fenerbahçe) çıkıyor diyor ki Hayır benim limitimi arttırın, ve bu limit artıyor. Sonra yetmiyor bir daha istiyor. Haksız olduğu çok açık. Siz bir daha giremezsiniz, arka kapıdan dolanamazsınız. Buradan TFF'ye soruyorum; siz bunu nasıl yaptınız? Bu usulsüzdür. Yüzde 100. Beşiktaş'ı da reddettiler. Ben şeffaflık bekliyorum. Kimin ne limiti var TFF açıklasın. Lafla şeffaflık olmaz, ben dürüstüm demekle dürüst olunmaz, bunu kanıtlayın. Açık konuşayım TFF bunun cevabını versin, TFF haksız, böyle bir arabesk tutum yok."
Ali Koç'a gönderme
- "Benim yaptığım bütün sert konuşmalara lütfen bakın. Asla durup dururken sert konuştuğum bir laf yok. Siz cam kulede otururken, etrafa taş atmayın. Size de taş atarlar, kuleniz kırılır. Barış tek taraflı olmaz. Bizim doğrudan sataştığımız bir saldırı var mı? Bize saldırdıklarında biz sadece savunma ve tespit yaparız."
"Ceza uygulamasının eşit olmasını talep ediyoruz"
- "Galatasaray tarihinin en çok ceza alan başkanıyım. Hızımı kesmedim, Türkiye Basketbol Federasyonu bile bana ceza verdi. Bir şey demiyoruz. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Cürüm, cezaya tabidir ancak bu ceza uygulamasının eşit olmasını talep ediyoruz. Galatasaray'a verip diğerine vermemek yanlış. Yarışın eşit şartlar içinde yürümesinden yanayız. Biz dahil hiç kimseye ayrıcalık verilmesini istemiyoruz."
Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine gideceğim.
"Biz hoparlör dayamıyoruz. Bizim stadımızda bütün tribünler açık, büfeler açık, taraftarların ağzına hoparlör sokmuyor. Bizim taraftarımız ne sahaya girdi, ne bir yer yaktı."
"Galatasaray, hocamızın da dediği gibi; 8'i de 18'i de, 10 puan farkı da dinlemez gelir. Büyük takım olmanın gereği budur. En büyük rakibimiz kendimiziz, Galatasaray. En büyük şanslı olarak da Galatasaray'ı görüyorum. İlla şampiyon olacağız demiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Kurallara uyarak yapacağız."
"Diagne'yi ölüme mahkum ettiler"
- "Mbaye Diagne'nin maaşını biz ödüyoruz ama Brugge'den alacağımız daha 1 milyon euro daha var. Konu FIFA'lık hale gelecek, paramızı ödemelerini bekliyorum. Anderlecht ile Brugge, Diagne transferi için birbirine girdi. Diagne de Brugge'e gitti; Brugge bizi çok aldattı. Brugge, bizim futbolcumuzu 1 aydır antrenmanına almıyor, futbolcuyu ölüme mahkum ettiler. Biz yazımızı yazdık, Brugge, bizim en değerli yatırımlarımızdan birini çöpe attı. Legal önlemlerimizi aldık ve Brugge bize 15 milyon euro ödemek zorunda, bunu Brugge'e ilettik."
"Arda Turan'ın transferini uygun olmadığını gördük"
- "Arda Turan, Galatasaray'da futbol oynamış değerli bir kardeşimiz. Galatasaray'a para da kazandırdı. Biz, Arda Turan transferinin kendi açımızdan uygun olmadığını gördük. Ayrı görüşlere düştük ve konu kapandı. Bunu tekrar gündeme getirmenin anlamı yok."
Yorum