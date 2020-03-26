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Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonuçları açıklandı

Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından başkan Mustafa Cengiz'e yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından önlem amaçlı olarak Mustafa Cengiz'den örnekler alınmış ve tecrübeli yönetici teste alınmıştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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