Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonuçları açıklandı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından önlem amaçlı olarak Mustafa Cengiz'den örnekler alınmış ve tecrübeli yönetici teste alınmıştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır. pic.twitter.com/cmrI5vpuvX — #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) 26 Mart 2020