Mustafa Kapı'dan ses getirecek transfer: Menajeri görüşmeyi doğruladı

Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşen Mustafa Kapı, İspanyol kulüplerinin ilgi odağı oldu. Sezon sonunda serbest kalacak olan 17 yaşındaki oyuncu Ağustos ayında 18 yaşına girecek ve istediği kulübe resmi imza atabilecek.

Galatasaray'da kendisine bir gelecek göremediği için sözleşme teklifini kabul etmeyen genç yetenek bu kararıyla hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.

İspanyol basınından PlazaDeportivo'nun haberine göre Mustafa Kapı ile 4 La Liga kulübü ilgileniyor. Gelecek vadeden futbolcu Necdet Ergezen açıklamalarına da yer verilen haberde Valencia'nın Mustafa Kapı'yı transfer etmek istediği ve görüşme yaptığı belirtildi.

Mustafa Kapı Avrupa basınında birçok kez gelecek vadeden genç yetenekler arasında gösterilmişti.