SÜPER LİG

Mustafa Pektemek'ten Güneş'e: Aman hocam sakatlanırım

Bir süpermarketin açılışına katılan Beşiktaşlı oyuncu Mustafa Pektemek ile Şenol Güneş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Pektemek bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Mustafa Pektemek bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve bazı futbolcular Fulya'da bir süpermarketin açılışına katıldı.

Akşam'da yer alan habere göre bazı yöneticilerin de katıldığı açılışta, eğlencenin fitilini ateşleyen Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu. Ürkmezgil, bele bağlanan kemerle yapılan yer çekimsiz fitness hareketini teknik direktör Şenol Güneş'ten yapmasını istedi. Güneş ise "Ben fıtık ameliyatı oldum yapamam" dedi ve topu Fatih Aksoy'a attı.

Daha sonra ise özellikle tecrübeli teknik adam ile Mustafa Pektemek arasında geçen diyalog dikkat çekti.

  • Fatih Aksoy: Ben kesinlikle yapamam hocam. Pantolonum dar, yırtılır.
  • Şenol Güneş: Haydi Mustafam (Mustafa Pektemek'e) göreyim seni.
  • Mustafa Pektemek: Aman hocam, sakatlanıyorum biliyorsun. Yeni atlattım ve oynamaya başladım, ben almayayım.
  • Tolga Zengin: Benden uzak durun.


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