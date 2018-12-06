Mustafa Pektemek'ten Güneş'e: Aman hocam sakatlanırım

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve bazı futbolcular Fulya'da bir süpermarketin açılışına katıldı.

Akşam'da yer alan habere göre bazı yöneticilerin de katıldığı açılışta, eğlencenin fitilini ateşleyen Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu. Ürkmezgil, bele bağlanan kemerle yapılan yer çekimsiz fitness hareketini teknik direktör Şenol Güneş'ten yapmasını istedi. Güneş ise "Ben fıtık ameliyatı oldum yapamam" dedi ve topu Fatih Aksoy'a attı.

Daha sonra ise özellikle tecrübeli teknik adam ile Mustafa Pektemek arasında geçen diyalog dikkat çekti.