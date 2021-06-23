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Mutlu son: Her konuda anlaşma sağlandı

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’da mutlu son. Siyah-beyazlı takım, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Son görüşmede Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Sergen Yalçın, yapılan teklifi kabul etti. Tarafların kadro yapılanması ve transferler konusunda da görüş ayrılıklarını giderdiği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mutlu son​: Her konuda anlaşma sağlandı
Sergen Yalçın

Beşiktaş bir süreden beri görüşme halinde olduğu Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sonunda anlaşmaya vardı. Yönetimle yaptığı yaptığı görüşmelerin ardından gemileri yakan ve göreve devam etmeyeceğini ifade eden Yalçın ile dün bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, başarılı teknik adamı sonunda ikna etti. Yaklaşık bir aydır yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa ulaştıran ve Türkiye Kupası’nı kazandıran Beşiktaş efsanesiyle yeni sözleşme imzalanmasını beklerken, yaşanan gelişmeler krize neden oldu. İki tarafın yaptığı görüşmeler sonunda ipler kopma noktasına gelirken, dün yeniden bir araya gelen Çebi, Kocadağ ve Yalçın masadan anlaşmayla ayrıldı.

DEĞER GÖRMEDİM

  • Son bir aydır önce sorunsuz gittiği daha sonra sıkıntılı geçtiği bildirilen süreç dün nihayet anlaşmayla tamamlanırken, iş resmi imzaların atılmasına kaldı. Yapılan görüşmelerde ilk olarak yıllık ücret konusunda pazarlıklar başlarken, Sergen Yalçın’ın ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat oldu. Yönetim ise yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdi. Daha sonra ise teklif 20 milyon TL’ye çıktı. Aradaki uçurumun kaybolmasıyla taraflar masaya oturmaya karar verirken, yüzyüze bu görüşme bir türlü gerçekleşmedi. Son olarak Beşiktaş’ta teklif 25 Milyon TL garanti ücret ve 15 milyon TL’lik bonusa kadar çıkartılsa da, Yalçın “Bu süreçte gereken değeri görmedim. Günlerdir benimle doğru düzgün görüşülmedi. Çok yoruldum. Yıprandım. Bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum” cevabını verdi.

KADRO BEKLENTİSİ

Yeni sezon öncesi Sergen Yalçın transferde tam yetki isterken, bu konuya yönetim karşı çıktı ve orta nokta bulunarak, transfer sürecinin birlikte götürülmesine karar verildi. Önceki gün yapılan görüşmelerin ardından Sergen Yalçın’a yıllık 25 milyon TL teklif edildi. Ancak başarılı çalıştırıcı yeni kontratı kabul etmedi ve sorunun para olmadığını ifade etti. Yeni sözleşme konusu bu noktada tıkanırken, Sergen Yalçın anlaşmayı imzalamayacağını ve çalışmayacağını ifade etti. Anlaşmanın tıkanması üzerine dün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile dün son kez bir araya gelen Sergen Yalçın masadan anlaşmayla kalktı.

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