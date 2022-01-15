Spor Nani Serie Aya geri döndü
TRANSFER

Nani Serie A'ya geri döndü

Son olarak MLS takımlarından Orlando'da forma giyen 35 yaşındaki Luis Nani, İtalyan ekibi Venezia ile anlaştı.

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Haber Merkezi AA
Nani Serie Aya geri döndü
Orlando City formasıyla çıktığı 88 maçta 31 gol atarken, 18 de asist kaydetmişti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sürecek anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak ABD'nin Orlando takımında forma giyen Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.

Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nani, İngiltere'nin Manchester United takımı ile 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Lig Kupası ve Sporting Lizbon ile 3 Portekiz Kupası zaferi yaşamıştı.

Luis Nani daha önce İtalya'da Lazio forması giymişti.
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