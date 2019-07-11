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Napoli başkanından Eljif Elmas açıklaması

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ı transfer edebilmeleri için oyuncu satmaları gerektiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 47 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 47 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fotoğraf: Orhan Akkanat / AA

Eljif Elmas'ın transferine ilişkin Fenerbahçe ile Napoli arasında gerçekleşen görüşmenin ardından İtalyan ekibinin başkanından önemli açıklamalar geldi.

İtalyan basınına konuşan Napoli Başkanı Laurentiis, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas transferini çok önemsediklerini söyledi.

Laurentiis, "Eljif'in transferini çok önemsiyoruz, bunu da inkar etmiyoruz. Bu transfer görüşmesinde ileri seviyeye geçtik. Ancak kadromuz çok geniş ve daha da kalabalıklaşmasını önlemek için satış yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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