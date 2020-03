NBA'de tüm sezon maçları askıya alındı

Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından NBA yönetimi yazılı bir duyuru paylaştı. Açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği bildirildi.

NBA'in ertelenmesine tepki

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz ertelenmesi, basketbol camiasında da büyük üzüntüyle karşılandı. Los Angeles Lakers forması giyen all-star oyuncu LeBron James, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesajda, "Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Orlando Magic'te forma giyen Evan Fournier ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Rudy Gobert ile telefonda konuştum. Morali gayet iyi. Kimse panik yapmasını. Hepinizi seviyoruz." mesajını paylaştı. NBA'in efsane oyuncularından 43 yaşındaki Vince Carter ise düzenlediği basın toplantısında, bu sezon maç oynanmaması halinde faal basketbol kariyerini sonlandırabileceğini belirtti.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020