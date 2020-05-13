SÜPER LİG

Nenad Bjelica Fenerbahçe için tüm teklifleri reddetti

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile görüştüğünü ve diğer tüm teklifleri şimdilik reddettiğini açıkladı

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nenad Bjelica

​Nenad Bjelica

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile görüştüğünü ve diğer tüm teklifleri şimdilik reddettiğini açıkladı

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