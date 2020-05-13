Nenad Bjelica Fenerbahçe için tüm teklifleri reddetti

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile görüştüğünü ve diğer tüm teklifleri şimdilik reddettiğini açıkladı
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile görüştüğünü ve diğer tüm teklifleri şimdilik reddettiğini açıkladı
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