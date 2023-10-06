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Spor

Nenad Bjelica'dan eleştirilere cevap

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Adana Demirspor yenilgisi sonrası gelen eleştirilere saygı duyduğunu ama katılmadığını ifade etti.

22:51 . 6/10/2023 Friday
Yeni Şafak
Trabzonspor'un kötü gidişatı sürüyor.

Trabzonspor'un kötü gidişatı sürüyor.

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Nenad Bjelica'nın öne çıkan açıklamaları:
'İyi bir maç çıkardık'

"Galibiyetten ötürü rakibi tebrik ederim. Bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Mücadelenin hep içerisinde olduk. Gol fırsatlarımız oldu. Takım son ana kadar iyi mücadele verdi. Adana Demirspor, burada gayet iyi bir oyun ortaya koyan bir takım. Biz bugün en azından bir puanı hak ettik. İyi bir savaş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum"


“Şu an tartışılan bir konumdasınız, bunla ilgili ne söylemek istersiniz?”

“Her zaman eleştiriler olmuştur ve olmaya da devam edecek. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum, son ana son saniyeye kadar burada güzel işler yapabilmek adına son dakikaya kadar mücadele edeceğim”


'Kaybettiğinizde eleştireler devam edecek'

"Oyuncu tercihleriyle ilgili eleştirilere saygı duyuyorum ama bunlar fikirler. Bunlara saygım var ama bunu daha iyi anlayabilmek adına o arenaya inip o iş elbisesini giymek gerekiyor. Bu eleştirilere saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Oyunu elimize aldığımız anlarda orta sahada değişiklik yapmak istemedik. Bugün orta sahamız şu ana kadar oynadığımız 8 maç özelinde en iyi performansını sergiledi. Kaybettiğinizde eleştiriler olmaya devam edecek"





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
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