UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek

PSG'nin iki yıldızı Mbappe ve Neymar, Başakşehir antrenörü Pierre Webo'nun uğradığı ırkçılık sonrasında takındığı tavır Türk spor basınında da geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Fransız basını, iki oyuncunun da orta hakem Ovidiu Hategan'a giderek dördüncü hakemine kırmızı kart göstermesini teklif ettiğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbappe ve Neymar

Mbappe ve Neymar

Fotoğraf: CHARLES PLATIAU

PSG'nin Başakşehir ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık yapmasının ardından mücadele yarıda kaldı.

İki takım oyuncuları da hakem heyetinin değişmesini isterken UEFA, mücadeleye yeni bir hakem dörtlüsü atadı.

Başakşehirli futbolcuların ırkçılığa karşı göstermiş olduğu tavır büyük takdir toplarken PSG'li Mbappe ve Neymar'ın da orta hakeme söylediği sözler Türk spor kamuoyunda alkış topladı.

İki yıldız, dördüncü hakemin yaptığı ırkçılık sebebiyle saha dışına çıkartılması gerektiğini ifade ederken maçın hakemi Ovidiu Hategan'a 'kırmızı kartını ona göstermelisin' teklifini yaptığı belirtildi.

Ayrıca iki oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başakşehirli Webo'ya destekte bulundu ve ırkçılığa tepki gösterdi.

Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?
Yeni Şafak

Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?

PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.

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