Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek

PSG'nin Başakşehir ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık yapmasının ardından mücadele yarıda kaldı.

İki takım oyuncuları da hakem heyetinin değişmesini isterken UEFA, mücadeleye yeni bir hakem dörtlüsü atadı.

Başakşehirli futbolcuların ırkçılığa karşı göstermiş olduğu tavır büyük takdir toplarken PSG'li Mbappe ve Neymar'ın da orta hakeme söylediği sözler Türk spor kamuoyunda alkış topladı.

İki yıldız, dördüncü hakemin yaptığı ırkçılık sebebiyle saha dışına çıkartılması gerektiğini ifade ederken maçın hakemi Ovidiu Hategan'a 'kırmızı kartını ona göstermelisin' teklifini yaptığı belirtildi.

Ayrıca iki oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başakşehirli Webo'ya destekte bulundu ve ırkçılığa tepki gösterdi.

BLACK LIVES MATTER ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020