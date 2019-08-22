N'Koudou'ya Fenerbahçe tezahüratı
SÜPER LİG

N'Koudou'ya Fenerbahçe tezahüratı

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou'ya havalimanında rastlayan bir kişi, oyuncunun yanından geçtiği sırada sarı lacivertli takım lehine tezahüratta bulundu.

Haber Merkezi AA, DHA
N'Koundou Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

N'Koundou Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı Fransız oyuncu Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ile İstanbul'a gelen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, sağlık kontrolünün ardından 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • N'Koudou, geçen sezon Tottenham formasıyla fazla şans bulamadı. Fransız oyuncu, Premier Lig'de sadece bir maçta görev alabildi.

Fenerbahçe sürprizi

Fransız futbolcunun havalimanından çıkış yaptığı sırada ise ilginç bir an yaşandı. Fenerbahçeli bir taraftar, oyuncunun yanından geçtiği sırada sarı lacivertli takım lehine tezahürat yaptı.


İşte o anlar;

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