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Nöbetçi golcü Tijanic

Göztepe forması giyen David Tijanic, ligde sadece 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Üç kez fileleri havalandıran Sloven futbolcu, buna rağmen takımının en golcü ismi olmayı başardı.

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Haber Merkezi DHA
Nöbetçi golcü Tijanic
Süper Lig'de 340 dakika süre aldı.

Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Göztepe’de yeni transferlerden David Tijanic takımın en golcü oyuncusu oldu. Genelde yedek kulübesinde oturan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 gol atarak toplanan 7 puana direkt etki etti.

Sloven oyuncu ligde 11 maçın sadece 3’ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, oyuna sonradan girip skora etki etmeyi başardı. Tijanic ilk golünü 4’üncü haftada 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında kaydetti. Oyuna ikinci yarıda giren Tijanic, 83’üncü dakikada ağları sarsarak takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı.

GZT Giresunspor karşılaşmasında penaltı kaçıran Tijanic, Başakşehir sınavının ardından Kasımpaşa deplasmanında sahneye çıktı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda rakibi karşısında 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, önce beraberliği yakaladı. Tijanic ise oyuna 82’nci dakikada girerek, 4 dakika sonra ise jeneriklik bir gole imza atıp galibiyeti getiren isim oldu.

Tijanic son olarak Alanya deplasmanında da oyuna girdiği gibi skoru değiştirdi. Yalçın Kayan’ın yerine 60’ıncı dakikada oyuna dahil olan Sloven futbolcu, 62’nci dakikada golünü attı ve takımının ayağa kalkmasını sağladı.

  • Göztepe tarihinin en fazla bonservis bedeli verilerek transfer edilen oyuncusu olan Tijanic’in bu hafta İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.
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