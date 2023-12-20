Nuno Espirito Santo'nun yeni takımı belli oldu: Nottingham Forest

İngiltere Premier Lig’de Galli Teknik Direktör Steve Cooper ile yollarını ayıran Nottingham Forest, yeni hocasını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardı. Nottingham Forest kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 49 yaşındaki teknik adamla 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı ve 23 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00’de oynanacak Bournemouth karşılaşmasında takımın başında olacağı belirtildi.